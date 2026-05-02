Иранската нобелова лауреатка Наргес Мохамади е приета по спешност в болница след сърдечна криза

Осъдената иранска нобелова лауреатка за мир Наргес Мохамади е приета по спешност в болница със сърдечна криза. Комитетът за Нобеловите награди призова властите в Иран да освободят незабавно активистката. Тя е загубила съзнание след дни на високо кръвно налягане и гадене, като е била преместена в затворнически лазарет за спешни интравенозни вливания. Адвокатът и семейството ѝ потвърдиха сериозното влошаване на здравето ѝ.

54-годишната Мохамади спечели Нобеловата награда за мир по време на престоя си в затвора за насърчаване на правата на жените и премахване на смъртното наказание в Иран. В изявление на фондация, управлявана от семейството на Мохамади, се казва, че преместването в болница е „отчаяна мярка в последния момент“, която може да е закъсняла.