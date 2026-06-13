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Генетична особеност вероятно е причината ленивците да са най-бавните бозайници

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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генетична особеност вероятно причината ленивците бавните бозайници
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Ново геномно изследване разкрива възможната причина за изключително бавния метаболизъм и начин на живот на ленивците, съобщава сайтът Wissenschaft.de.

Международен екип учени е секвенирал за първи път целия геном на двупръстия ленивец и е установил необичайно голямо количество т.нар. „скачащи гени“ – генетични елементи, които могат да се копират и преместват в различни части на генома.

Според изследователите значителна част от тези генетични копия е свързана с дейността на митохондриите и клетъчния метаболизъм. Това предполага, че те може да са изиграли ключова роля в еволюцията на характерния за ленивците изключително нисък разход на енергия.

Ленивците се хранят предимно с бедни на хранителни вещества листа и са приспособени към икономичен начин на живот. Те прекарват голяма част от времето си неподвижно по дърветата, движат се бавно, имат ниска телесна температура и значително по-ниска обмяна на веществата в сравнение с други бозайници със сходни размери.

Анализът показва, че геномът на ленивците съдържа повече „скачащи гени“ от този на всеки друг известен бозайник. Почти половината от тях остават генетично активни – необичайно висок дял, който според учените може да е допринесъл за развитието на уникалните физиологични характеристики на животните.

Авторите отбелязват, че резултатите могат да имат значение и за медицината. По-доброто разбиране на механизмите, чрез които ленивците управляват енергийния си баланс, би могло да помогне в изследванията на заболявания, свързани с нарушена функция на митохондриите, включително диабет, невродегенеративни заболявания и свързана с възрастта загуба на мускулна маса.

#генетично изследване #бавни бозайници #ленивец

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