Продължаване на войната с Иран: Ще поиска ли Доналд Тръмп разрешение от конгреса?

Днес изтича крайният срок за Тръмп да сложи край на войната с Иран или да поиска разрешение от Конгреса за продължаване на бойните действия.

Удължаването е възможно само с 30 дни. Това гласи Резолюцията за военните правомощия от 1973-та, считана за урок от войната във Виетнам.

Министърът на отбраната Пит Хегсет обаче заяви, че заради прекратяването на огъня „часовникът на 60-дневния срок е спрян“. Техеран е предал ново предложение за мир на пакистанските посредници.

Доналд Тръмп коментира, че не е доволен от него, но разговорите продължават по телефона.