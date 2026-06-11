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Антонио Гутериш призова САЩ и Иран да се върнат към примирието

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:52 мин.
По света
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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от продължаващата ескалация на напрежението в Близкия изток, включително от американските удари по Иран и от атаките на Ислямската република срещу нейни съседки, заяви говорител на световната организация.

Гутериш „призовава страните да се върнат към пълното спазване на примирието и да избягват всякакво по-нататъшно влошаване на ситуацията“ добави говорителят.

Той припомни предупреждението, което генералният секретар на ООН отправи вчера на заседание на Съвета за сигурност, че липсата на сдържаност може да отново да отприщи конфликта в пълната му сила и че това крие непредсказуеми последици за региона и за целия свят, особено за най-уязвимите страни.

#САЩ #Иран

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