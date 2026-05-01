Синдикатите искат 10% ръст на заплатите в Бюджет 2026

Над 15 хиляди проверки за нарушения на трудовото законодателство е направила инспекцията по труда от началото на годината. Наложени са над 3100 санкции, става ясно от приветствието на служебния социален министър по повод Международния ден на труда.

А синдикатите поискаха новата власт да увеличи заплатите с минимум 10% още с бюджета за тази година.

Според тях на фона на растящите цени на стоки и услуги заплатите са силно подценени.

С шествие в центъра на София от КТ "Подкрепа" поискаха сигурност, нови работни места и по-високи заплати.

Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа": Хората тежко обедняха. Цените се вдигнаха до невъзможни нива. И това може да се бори по-един единствен начин - с повишаване на доходите на хората."

Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители, КТ "Подкрепа": "Ще искаме и промяна в начина на формиране на възнагражденията, за да няма убийствени разлики от по 5-6 пъти в държавната администрация."

И двата големи синдиката искат новото правителство да заложи минимум 10% увеличение на заплатите в бюджета за тази година.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "При 7% инфлация, която очаква НСИ. Разбираме, че трябва да минем 10% увеличение на доходите, минимум. В някой сектори увеличенията ще бъдат повече от 20-25%. Това очакват хората, защото наистина заплатите са силно подценени."

КНСБ показа и първия у нас синдикален изкуствен интелект, който се казва Чавдар.

Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ:"Всеки работник или служител на този етап може да го ползва. Да получи своя прецизна информация относно негови юридически казуси. Относно икономически аргументи за защита на повишаване на заплатата."

Чавдар е достъпен денонощно и безплатно на сайта на КНСБ.