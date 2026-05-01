Първомайско шествие на КТ "Подкрепа" в центъра на София

Снимка: БТА
С шествие и рок концерт в София КТ "Подкрепа" отбелязва Международния ден на труда.

Шествието започна в 11:00 часа от църквата "Света Неделя", премина през пешеходната част на бул. "Витоша" и Националния дворец на културата и приключи в градинката при музея "Земята и хората". Тук събитието ще продължи с рок-концерт до 22:00 часа. Исканията на КТ "Подкрепа" са достойно заплащане на работещите и стабилност на работните места.

Димитър Манолов – президент на КТ "Подкрепа": "Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори единствено с повишаване на доходите на хората и сигурност за работните места."

Кремена Атанасова – председател на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа": "Ще искаме да не обиждат на общо основание, да не говорят популистки, че сме 600-700 хиляди и ще искаме със сигурност да се върне клас прослужено време за работещите в държавната администрация. Ще искаме и промяна в начина на формиране на възнагражденията, за да няма убийствена разлика от 5-6 пъти в заплатата в държавната администрация."

Другият синдикат – КНСБ нямаше шествие, но пък показаха първият дигитален, изкуствен синдикален интелект. Той се казва "Чавдар" и е достъпен 24 часа на сайта на КНСБ. Той ще отговаря на всички въпроси на работниците и служителите. Освен това, от КНСБ поискаха от бъдещата редовна власт параметрите на бюджета да се променят.

Пламен Димитров – президент на КНСБ: "Ние сме заложили в този бюджет, който не видя бял свят, 10% увеличение на доходите. Това значи, че това са 10% увеличение на разходите за персонал в бюджета и ясен сигнал към частния сектор, че подобни увеличения се очакват, говоря за средно увеличение."

#1 май - Ден на труда #1 май #КТ "Подкрепа" #КНСБ

ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Новият български парламент - профилът на депутатите
2
Новият български парламент - профилът на депутатите
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
3
Как новите депутати разделиха местата в пленарната зала?
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
4
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
България с второ място във временното класиране на Европейската купа по художествена гимнастика
6
България с второ място във временното класиране на Европейската...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 02:00 мин.
Празнично шествие на БСП за Деня на труда Празнично шествие на БСП за Деня на труда
Чете се за: 01:07 мин.
Професия синоптик – между науката, отговорността и ежедневните ни решения Професия синоптик – между науката, отговорността и ежедневните ни решения
Чете се за: 03:42 мин.
Президентът Илияна Йотова за Деня на труда: Честваме права, воювани поколения наред Президентът Илияна Йотова за Деня на труда: Честваме права, воювани поколения наред
Чете се за: 01:05 мин.
Отбелязваме 1 май – Деня на труда Отбелязваме 1 май – Деня на труда
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Сериозен трафик и засилен контрол през почивните дни Отново на път за празниците: Сериозен трафик и засилен контрол през почивните дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Минусови температури и сняг на прохода Шипка (СНИМКИ) Минусови температури и сняг на прохода Шипка (СНИМКИ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Първомайско шествие на КТ "Подкрепа" в центъра на София
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Протести и арести в Турция по време на шествия за 1 май (СНИМКИ и...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Ще бъдат ли подновени американските удари...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35 градуса
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
