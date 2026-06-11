Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ

От 11 юни до 19 юли единствено Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ 1 и БНТ 3 всички 104 мача от ФИФА световно първенство по футбол 2026, което започва тази вечер. От 20:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 гледайте специалното студио „Трето полувреме“ с водещ Илиян Енев, а началото на откриващия двубой между отборите на Мексико и Република Южна Африка е в 22:00 ч. Ексклузивни гост-коментатори в „Трето полувреме“ ще бъдат националният селекционер Александър Димитров, Красимир Балъков и Явор Вълчинов.

Световното първенство по футбол ще се проведе на територията на три държави – Съединените американски щати, Канада и Мексико.

Честта да открият най-големия футболен форум ще имат домакините от Мексико и Република Южна Африка, които ще се изправят един срещу друг на емблематичния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. В церемонията по откриването специално участие ще има латино дивата Шакира, която ще изпълни официалния химн на турнира – песента „Dai Dai“.

Студийната програма на БНТ – „Трето полувреме“, с водещи Илиян Енев и Радостин Любомиров, ще съпътства 56 от двубоите в удобните за зрителите часове, а всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата по БНТ 1 гледайте „Начален удар“ с Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов и Моника Симеонова, които ще се редуват като водещи. В делничните дни предаването започва в 9:10 ч., в събота и неделя е от 10:30 ч.

Програмата на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 вижте ТУК