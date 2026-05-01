Ветровито време в петък, опасност от слани в събота и неделя

В следобедните часове ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно над южната половина от страната, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат – между 11° и 15°, в София – 11°, по Черноморието – около 12°-13°. Ще продължи да духа слаб, до умерен, на морския бряг – временно силен, североизточен вятър.

През нощта, валежите ще спират, най-късно в крайните югозападни райони. Минималните температури утре ще бъдат между минус 2° и 4°, в София – около 0° и на места, с по-голяма вероятност в котловините в Западна България, ще има условия за слана.

Денят ще започне със слънчево време, но около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 10° и 17°, в София – около 12°, по Черноморието - от 10° до 14°. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър.

Над планините на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток.

В неделя сутринта отново ще има опасност от слани. Ще има и превалявания, главно в Източна България и планинските райони. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони, временно силен североизточен вятър.

В началото на новата седмица ще бъде слънчево, с по-значителни увеличения на облачността над източната половина от страната, но без валежи. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишават и в сряда максималните ще бъдат между 22° и 27°.