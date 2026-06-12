Тръмп и Нетаняху са обсъдили подготвяния меморандум с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха подготвяния меморандум за разбирателство с Иран относно преговорите, като Нетаняху приветства ангажимента на Тръмп, че всяко окончателно споразумение ще изисква от Иран да демонтира инфраструктурата си за обогатяване на уран да премахне обогатения материал, съобщиха от кабинета на Нетаняху., предаде Ройтерс.

Израел "не е страна по меморандума за разбирателство", а Нетаняху изрази благодарност за ангажимента на Тръмп да постигне окончателно споразумение, което включва решаване на въпроса с обогатения ядрен материал, гласи съобщението от кабинета на Нетаняху.

Ако бъде финализирано, споразумението ще бъде най-значителният дипломатически пробив досега за прекратяване на тримесечната война, която отне живота на хиляди хора и доведе до рязко покачване на цените на енергията в световен мащаб, посочва Ройтерс.

Агенция Фарс съобщи, че Техеран вероятно ще одобри споразумението, въпреки че все още не е дал официален отговор.