Ново предупреждение на Тръмп към Испания и Италия

Доналд Тръмп отговори с „Вероятно “ на въпрос дали би обмислил изтеглянето на американските войски от Италия и Испания. Това става след като Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на броя на военните си в Германия.
Съединените щати имат малко над 68 000 военнослужещи, постоянно разположени в Европа. Повече от половината - около 36 400 - са базирани в Германия.
Американският президент остро критикува съюзниците от НАТО, че не са изпратили свои сили, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Италия не ни помогна по никакъв начин, а Испания е ужасна. Такива са от НАТО - казват, че ще помогнат, но са малко бавни с подкрепата си."