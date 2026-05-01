Ново предупреждение на Тръмп към Испания и Италия

Доналд Тръмп отговори с „Вероятно “ на въпрос дали би обмислил изтеглянето на американските войски от Италия и Испания. Това става след като Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля намаляване на броя на военните си в Германия.

Съединените щати имат малко над 68 000 военнослужещи, постоянно разположени в Европа. Повече от половината - около 36 400 - са базирани в Германия.

Американският президент остро критикува съюзниците от НАТО, че не са изпратили свои сили, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.