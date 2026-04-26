Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората

Мая Димитрова от Мая Димитрова
У нас
Още в първите години след аварията в Чернобил става ясно, че България е на осмо място по радиационно замърсяване в Европа, но заема първото място по облъчване на хората.

Мълчанието на властта и липсата на адекватни мерки са основната причина за облъчването на населението. Нещо повече - през пролетта на 1987 г. в България има втори радиационен пик - заради отказа на управляващите да купят чисти фуражи за животните, въпреки предупрежденията на учените.

Петър Узунов, специалист по дозиметрия и лъчезащита в катедра "Атомна физика" във Физически факултет на СУ: "Всичко беше, по народному казано, поръсено с радиоактивност, имаше йод 131, който влезе в млякото, цезий 137, който отиваше в меките тъкани и мускулите, стронций 90, който пък отива в костите. Висшата номенклатура даваше в нашата лаборатория да се мерят храни, които те са си внесли от незамърсени територии на Европа. Дори тях мереха, извинявайте, че повиших тон, защото е срамота."

проф. Димитър Вацов, автор на "Българският Чернобил. Археология на моралната нищета": "Можем да видим как резолюциите "не е годно за употреба" при нива на за радиация, които са много пъти под онова, което официално яде населението. Казвам официално, защото много често то яде и над нормата, която е за него.

- А това негодно за употреба къде отива?

- Отива обратно в магазинната мрежа. Разбира се, ние го изяждаме. То не се хвърля."

На 27 май 2026 г., сряда, БНТ ще излъчи документалния филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство: Архивите за Българския Чернобил", който изследва секретните документи от онези първи месеци на трагедията.

