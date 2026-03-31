Митове за ваксината срещу морбили - псевдофакти и манипулации заливат социалните мрежи

Мая Димитрова
Чете се за: 03:32 мин.
Невярна информация за ваксинацията срещу морбили залива социалните платформи. Десетки групи и страници разпространяват псевдофакти, които отдавна са оборени от науката. Това, което тези неверни публикации спестяват е, че тъй като морбили е една от най-заразните болести, при липсата на масова ваксинация около 95% от населението ще бъде заразено с вируса до 15-годишна възраст. Болестта може да причини тежки усложнения в една трета от заразените и смърт при двама на всеки 1000.

Ако напишете думата "ваксини" в търсачката, първият резултат, на който ще попаднете е този сайт. Неговата цел не е да информира, а да манипулира - да създаде страхове по отношение на ваксините. На сайта липсва информация кои са авторите. Статиите имитират експертни описания, с посочени уж научни източници, така че да въздействат върху потребители, които не търсят конспирации, а информация. На практика обаче четат псевдофакти и манипулативни твърдения.

Мария Шаркова - адвокат по медицинско право: "Не бива да подценяваме родителите, които се страхуват за децата си, това е нормално, нормален инстинкт. Когато родителите не получат адекватна информация, на която да вярват от страна на здравните власти те започват да вярват на фалшиви новини и информация, която не е проверена."

Лекарите от Центъра за заразни болести са финансирани от Рокфелер и затова лъжат за ваксините. Плашат ви, за да не си изгубят бонусите. Крият състава на ваксината, тя причинява менингит и аутизъм, ваксинираните срещу морбили са заразни. Това е само малка част от лъжите, които циркулират в българските антиваксърски групи. Използват се различни техники, за да намерят нова публика. Представят се за притеснени родители, които търсят отговори и някак между другото успяват да вмъкнат добре известни и отдавна оборени конспиративни теории. Последните дни стана популярна публикация, която съветва родители как да откажат поставянето на задължителната ваксина срещу морбили на децата си.

Мария Шаркова - адвокат по медицинско право: "Разпространител на много сериозна дезинформация е лице, което е учител, което се ползва с авторитет сред много хора. Реших да опровергая тази информация и да посоча, че съветите нямат юридическа обосновка, бях обвинена, че нарушавам Конституцията, което беше абсурдно."

Българската съдебна практика, казва адвокат Шаркова, не се отличава от европейската по отношение на дела за отказ от задължителните ваксини или ограничаване на достъп до детски градини на неваксинирани. Приема се, че подобни искове нямат основание. Нуждата от допълнително образование по темата на медицинските специалисти е отделен въпрос, който все още не е намерил решение.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Празнуваме Цветница!
4
Празнуваме Цветница!
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
5
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Още

Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос" Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Чете се за: 02:52 мин.
Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната
Чете се за: 01:25 мин.
Ядрата на планетите Нептун и Уран може да се окажат суперйонни Ядрата на планетите Нептун и Уран може да се окажат суперйонни
Чете се за: 04:15 мин.
С духа на Валери Петров: Младежкият театър създаде ново пространство за деца С духа на Валери Петров: Младежкият театър създаде ново пространство за деца
Чете се за: 02:37 мин.
Хиляди неимунизирани деца - очаква ли ни епидемия от морбили? Хиляди неимунизирани деца - очаква ли ни епидемия от морбили?
Чете се за: 11:50 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
