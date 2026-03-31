Митове за ваксината срещу морбили - псевдофакти и манипулации заливат социалните мрежи

Невярна информация за ваксинацията срещу морбили залива социалните платформи. Десетки групи и страници разпространяват псевдофакти, които отдавна са оборени от науката. Това, което тези неверни публикации спестяват е, че тъй като морбили е една от най-заразните болести, при липсата на масова ваксинация около 95% от населението ще бъде заразено с вируса до 15-годишна възраст. Болестта може да причини тежки усложнения в една трета от заразените и смърт при двама на всеки 1000.

Ако напишете думата "ваксини" в търсачката, първият резултат, на който ще попаднете е този сайт. Неговата цел не е да информира, а да манипулира - да създаде страхове по отношение на ваксините. На сайта липсва информация кои са авторите. Статиите имитират експертни описания, с посочени уж научни източници, така че да въздействат върху потребители, които не търсят конспирации, а информация. На практика обаче четат псевдофакти и манипулативни твърдения.

Мария Шаркова - адвокат по медицинско право: "Не бива да подценяваме родителите, които се страхуват за децата си, това е нормално, нормален инстинкт. Когато родителите не получат адекватна информация, на която да вярват от страна на здравните власти те започват да вярват на фалшиви новини и информация, която не е проверена."

Лекарите от Центъра за заразни болести са финансирани от Рокфелер и затова лъжат за ваксините. Плашат ви, за да не си изгубят бонусите. Крият състава на ваксината, тя причинява менингит и аутизъм, ваксинираните срещу морбили са заразни. Това е само малка част от лъжите, които циркулират в българските антиваксърски групи. Използват се различни техники, за да намерят нова публика. Представят се за притеснени родители, които търсят отговори и някак между другото успяват да вмъкнат добре известни и отдавна оборени конспиративни теории. Последните дни стана популярна публикация, която съветва родители как да откажат поставянето на задължителната ваксина срещу морбили на децата си.

Мария Шаркова - адвокат по медицинско право: "Разпространител на много сериозна дезинформация е лице, което е учител, което се ползва с авторитет сред много хора. Реших да опровергая тази информация и да посоча, че съветите нямат юридическа обосновка, бях обвинена, че нарушавам Конституцията, което беше абсурдно."

Българската съдебна практика, казва адвокат Шаркова, не се отличава от европейската по отношение на дела за отказ от задължителните ваксини или ограничаване на достъп до детски градини на неваксинирани. Приема се, че подобни искове нямат основание. Нуждата от допълнително образование по темата на медицинските специалисти е отделен въпрос, който все още не е намерил решение.



