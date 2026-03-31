Помощите за горивата: Превозвачите искат директна държавна подкрепа

За директна държавна подкрепа към обществения транспорт призоваха от Камарата на превозвачите. В противен случай фирмите ще бъдат принудени да съкратят линиите, да намалят честотата на автобусите и дори да съкратят линии.

Транспортният бранш – недоволен от мерките на кабинета. В „Бизнес.БГ“ от Камарата на превозвачите предупредиха, че без директна финансова подкрепа за обществения транспорт фирмите ще бъдат принудени да влошат услугата.

Димитър Димитров – изп. директор на Камарата на превозвачите: „Влошаването на услугата означава изпълняване на по-малко курсове, за да генерира по-малко загуба, повече претъпкани превозни средства и което би застрашило конкретния превозвач, е прекратяването на договора. В някои случаи, ако превозвачът работи на загуба, при прекратяването на договора означава, че няма кой да извършва тези пътувания и ще останат непревозени.“

Бургаската общинска фирма засега удържа цената на билета, тъй като освен с дизелови, работи с метанови и електрически автобуси, но не дава гаранция докога.

Инж. Петко Драгнев, управител на „Бургасбус“: „Ако не се компенсира, в един момент ще се стигне и до увеличение на цената на билетите и тогава ще пострада много голям кръг от хора. Така че призивът ми към правителството, е да намерят начин, работещ, който компенсира обществения транспорт.“

От общинската транспортна комисия уверяват, че няма да вдигат билета, но също не дават гаранция докога.

Евелина Михалева, председател на комисията по транспорт в Общински съвет – Бургас: „Категорично няма да се направи повишение на цената на автобусния билет. Първото, което е, че ще искаме, ако има нужда, ще се иска помощ от държавата, а не от общината поради липсата на бюджет. Все пак общината няма откъде да изкара тези пари в този момент. Знаете, че работим на 1/12. И другото нещо, което е – „Бургасбус“ през годините инвестира в електрически автобуси и в метанови автобуси, така че толкова пряко самият превозвач не е засегнат.“

От Камарата на превозвачите са предложили на правителството директна мярка, която обаче не е включена в антикризисния пакет на служебната власт – т.нар. виртуален портфейл.

Димитър Димитров – изп. директор на Камарата на превозвачите: „На база заредените количества горива за преходния месец, 28% от сумата се дава във виртуален портфейл на превозвача, отговарящ, разбира се, на определени изисквания. Тези средства могат да се използват само и единствено за покриване на задължения към държавата – осигурителни вноски, ДДС и други данъци.“

Утре пакетът от антикризисни мерки, сред които мораториум върху лизинга и отлагане от април за юни на увеличението на толтаксите, ще бъде внесен и обсъден в парламента на извънредно заседание. Искането на бранша за увеличаване на годишната държавна помощ от 25 на 50 млн. евро е изпратено за одобрение от ЕК.