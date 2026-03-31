Обрат в делото: Ключов свидетел без спомен за катастрофата с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев"

Карина Караньотова
обрат делото ключов свидетел без спомен катастрофата атв столичния квартал христо ботев
Снимка: БТА
Софийският градски съд разпита ключов свидетел по делото за тежката катастрофа в квартал "Христо Ботев", при която загина баща на 3 деца. Подсъдим за смъртта му е 19-годишният Валентин Асенов, който е шофирал под въздействието на наркотични вещества. Свидетелят се е возил на предната седалка до Валентин. Днес обаче той не помнеше абсолютно нищо от катастрофата през юли миналата година.

И пред съда, и пред камерата ни Асен Николов каза, че не си спомня нищо от катастрофата на 14-ти юли.

Асен Николов, свидетел: "Нищо не знам и нищо не помня, защото мен ме удря възглавницата и оттам нищо не помня.

БНТ: Като разбрахте, че сте ударили хора какво направихте.

Аз бях шокиран и седях отстрани и целия треперих."

Всъщност Асен отива да извика баба си. Пред съда той заяви, че не е познавал Валентин от преди, но в свидетелските си показания дадени след катастрофата, казва друго - че всеки ден ходили заедно за дюнери. Разпитани бяха и двамата полицаи, които са правели полевия тест на Валентин за наркотици. Те потвърдиха, че той е показал амфетамини. На кръвния тест обаче излиза марихуана. Разпитан беше и бръснар, който твърди, че майката на Валентин се е опитала да го подкупи.

Денчо Димитров, брат на убития Асен: "Тя е отишла и е предложила голяма сума пари да издадат със задна дата сертификат, че е завършил курс за фризьор."

На видеото от катастрофата се вижда как автомобил навлиза в насрещното и блъска АТВ-то. От удара двамата мъже политат, собственикът на АТВ-то оцелява, а Асен издъхва след няколко дни в болницата.

Денчо Димитров, брат на убития Асен: "Той уби не само брат ми, той уби цялото ни семейство , той отне правото на 3 деца да кажат думата тате."

Заради наличието на наркотици в кръвта на Валентин - прокуратурата промени обвинението на умишлено убийство.

Сокол Недков, адвокат на Валентин: "В съдебно следствие вече и защитата ще събира доказателства, за да се прецени каква е вината, моето мнение е, че не се касае за умишлено престъпление категорично."

Близките на Асен настояват за максимална присъда.

