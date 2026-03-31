Обвиненият за катастрофата с АТВ в София застава отново пред съда

Софийският градски съд ще заседава по делото за катастрофата с АТВ в столицата, при която загина мъж, а друг получи сериозни травми. По делото обвиняем е 19-годишният Валентин Асенов.



Срещу него са повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост на едно лице и телесна повреда на друго. Фаталната катастрофа стана на 14 юли миналата година в столичния квартал „Христо Ботев“. Тогава младежът блъсна с автомобила си АТВ-то, на което се возеха двама мъже. Загина 37-годишен баща на три деца, който почина в болницата, а приятелят му беше със сериозни травми. Експертизата доказа, че Асенов е шофирал с дрога в кръвта. Ако бъде признат за виновен, го заплашват до 13 години затвор.