Последен ден за 5% отстъпка при подаване на данъчни декларации

Днес изтича срокът, в който физическите лица могат да ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне при подаване на годишната си данъчна декларация към НАП.



За да се възползват от облекчението, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката, и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. От Приходната агенция посочват, че потребителите могат да проверят онлайн за наличие на стари задължения, преди да заявят ползването на данъчната отстъпка. Настоящата данъчна кампания е първата, откакто България стана официално член на еврозоната. Гражданите трябва да имат предвид, че стойностите в декларациите за периода до 31 декември 2025 г. се посочват в левове, но дължимите суми се плащат единствено в евро. Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне е до края на април.