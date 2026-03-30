Българските гимнастички отчетоха пропуски след Световната купа в София

Състезателките от ансамбъла на България заявиха, че липсата на концентрация е довела до грешките им в изпълненията на Световната купа по художествена гимнастика в София. София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова на практика изиграха отлично само първото си съчетание с пет топки на турнира, а в останалите три имаха доста грешки.

Българките завоюваха бронз в многобоя, а на финалите са четвърти на пет топки и осми на три обръча и два чифта бухалки.

„Тръгнахме с нагласата да покажем това, което работим в залата, тъй като тренировките са доста усилени, даваме максимално от себе си каквото можем, но липса на концентрация смятам, че ни костваше доста от грешките, които бяха от невнимание“, заяви Магдалина Миневска.

„Въпреки, че е първо състезание, смятам, че бяхме доста подготвени. Ще се учим от грешките си и пролежаваме напред. Разочаровани сме от това, което показахме и стимулът ни е да покажем в следващите състезания това, което сме работили, за което сме си трудили толкова много време. Ще направим леки промени по съчетанията и ще се представим по по-добър начин в следващите купи“, коментира София Иванова.

