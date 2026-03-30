Как ще повлияят на цените на козунаците по-скъпите горива?

Алекс Христов от Алекс Христов
Чете се за: 02:55 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Средната цена на дизела достигна до 1,66 евро за литър, показват последните данни на НАП. За седмицата, според данните на Агенцията, дизелът е поскъпнал с 6 цента. Как се отразява поскъпването на горивата на работата на бизнеса и ще повлияе ли това цените на козунаците преди Великден?

Поскъпването на горивата удря и бизнеса, основно в частта с доставките.

Невена Айвазова, собственик на пекарна: "Има леко поскъпване по веригата, което се отразява на крайния продукт. Има леко поскъпване върху някой от суровините 10 - 20%. Предполагам, че ще има увеличение на яйцата, захарта. Предполагам, че и при маслото ще има малко увеличение. Дори формичките, в които печем козунака, са по-скъпи."

В София средната цена на козунака варира между 5 и 10 евро, като тук говорим за такъв без пълнеж или козунак с локум, стафиди или шоколад, а не бутиковите такива.

Невена Айвазова, собственик на пекарна: "Няма как да се справим, трябва да си плащаме на време и данъци, сметки за ток и т.н., понякога се налага минимално повишение на цените."

Увеличение на цената има и в пекарната на Миглена.

Миглена Гьоргоски, собственик на пекарна: "На 2,80 евро, сега сме на 3 евро, с 20 цента имаме увеличение. И суровините, и токът, и горивото. Това е основната тенденция."

За хората също се усеща поскъпването.

Райна Цветкова: "Има, леко се е повишила цената, но поносимо."

Зоя Аргирова: "Има, да. Нали се увеличиха горивата. Пак ще си купиш. Не може, празник е."

Николай Вълканов заяви в "Денят започва", че покачването на цените на колонките все още не е кардинален проблем за никого.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия: "В момента все още е рано да гледаме някакви апокалиптични теории. Всеки януари доставчиците индексират с някакъв процент цените си, то в по-малка степен се отразява в потребителската инфлация."

В пекарната на Невена ще запазят сегашните си цени, най-вече заради лоялността към клиентите.

Невена Айвазова, собственик на пекарна: "Не е редно, обявили сме ги вече, изпратили сме оферти на тези цени, ще ги продаваме на тези цени."

Според търговци реакция на пазара и поскъпване на храните се очаква през следващата година.

По темата работиха Алекс Христов и Миглена Медарова

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Празнуваме Цветница!
3
Празнуваме Цветница!
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
5
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Общество

Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
Софийската опера почита Гена Димитрова и Никола Гюзелев с емблематичния спектакъл "Дон Карлос"
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
Министър Христанов започна проверки в горските стопанства Министър Христанов започна проверки в горските стопанства
Чете се за: 01:12 мин.
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
