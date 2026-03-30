Как ще повлияят на цените на козунаците по-скъпите горива?

Средната цена на дизела достигна до 1,66 евро за литър, показват последните данни на НАП. За седмицата, според данните на Агенцията, дизелът е поскъпнал с 6 цента. Как се отразява поскъпването на горивата на работата на бизнеса и ще повлияе ли това цените на козунаците преди Великден?

Поскъпването на горивата удря и бизнеса, основно в частта с доставките.

Невена Айвазова, собственик на пекарна: "Има леко поскъпване по веригата, което се отразява на крайния продукт. Има леко поскъпване върху някой от суровините 10 - 20%. Предполагам, че ще има увеличение на яйцата, захарта. Предполагам, че и при маслото ще има малко увеличение. Дори формичките, в които печем козунака, са по-скъпи."

В София средната цена на козунака варира между 5 и 10 евро, като тук говорим за такъв без пълнеж или козунак с локум, стафиди или шоколад, а не бутиковите такива.

Невена Айвазова, собственик на пекарна: "Няма как да се справим, трябва да си плащаме на време и данъци, сметки за ток и т.н., понякога се налага минимално повишение на цените."

Увеличение на цената има и в пекарната на Миглена.

Миглена Гьоргоски, собственик на пекарна: "На 2,80 евро, сега сме на 3 евро, с 20 цента имаме увеличение. И суровините, и токът, и горивото. Това е основната тенденция."

За хората също се усеща поскъпването.

Райна Цветкова: "Има, леко се е повишила цената, но поносимо." Зоя Аргирова: "Има, да. Нали се увеличиха горивата. Пак ще си купиш. Не може, празник е."

Николай Вълканов заяви в "Денят започва", че покачването на цените на колонките все още не е кардинален проблем за никого.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия: "В момента все още е рано да гледаме някакви апокалиптични теории. Всеки януари доставчиците индексират с някакъв процент цените си, то в по-малка степен се отразява в потребителската инфлация."

В пекарната на Невена ще запазят сегашните си цени, най-вече заради лоялността към клиентите.

Невена Айвазова, собственик на пекарна: "Не е редно, обявили сме ги вече, изпратили сме оферти на тези цени, ще ги продаваме на тези цени."

Според търговци реакция на пазара и поскъпване на храните се очаква през следващата година.

