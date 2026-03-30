Ново приключение в ефира на БНТ: В четвъртък започва сериалът "Ком-Емине"

Галя Крайчовска
Чете се за: 02:55 мин.
Сюжетът ще се разгърне в 12 серии

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Нов сериал на БНТ - от четвъртък в 21.00 ч. започва приключението "Ком-Емине". БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът "Ком-Емине" е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Изпълнителен продуцент е Мирамар.

В 12 серии ще се разгърне сюжетът на "Ком-Емине", с герои от 18 до 70 години. Планината ги събира с техните бягства, търсене на свобода или просто прищявка.

Иван Владимиров, режисьор: "Още докато развивахме сценария, сме си говорили, че филмът ще бъде портрет на българското общество, на голяма част от него и докато развивахме характерите. Така че то си дойде естествено по време на кастинга да търсим хора, които да бъдат представителна извадка на нашето общество."

Телевизионният преход преминава през истинския маршрут. Сцените са снимани в Стара планина, в реални условия, с променливо време, дълго ходене и умора. По пътя не само героите се променят и разкриват.

Атанас Атанасов, актьор: "Там условията бяха такива, че няма как да играеш. Просто играта изчезва и ставаш толкова истински, колкото си истински като човек."

Александър Трифонов, актьор: "Много бързо станахме група. Изключително впечатляващо е, че нямаше никакви глезотии, всеки от нас минава, взима някакъв предмет и го качва нагоре, за да помогне на снимачния екип."

Бойко Боянов, режисьор: "Такова нещо на нито един от нас не се е случвало. На членовете на този екип не ни се е случвало досега. И се надяваме да го предадем и на екрана. Хората ще гледат нещо, което досега не са гледали."

Сериалът е създаден по мотиви на книгата "Пътят" на Юлиана Дончева. Лични истории и красотата на планината, популярни актьори и нови лица, се събират в премиерния "Ком-Емине".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България. И ще продължи да бъде такъв. Есента ще представим новия, шести сезон на "Под прикритие". Ще има и нова сесия, която ще обявим. Иска ми се в нея да поставим акцент освен на игралното и на документалното кино. Очаквайте новите сериали на БНТ и новите филми."

Още тази седмица, в четвъртък, започва новото кино предизвикателство.

