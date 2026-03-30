Стилияна Николова: Конкуренцията със сигурност не спи

Българската гимнастичка Стилияна Николова остана доволна от първия старт за новия сезон. Тя стана втора в многобоя, втора на финала на топка и трета на бухалки. Ева Брезалиева взе златото на финала на бухалки и се класира шеста в многобоя.

"Първо бих искала да се поздравява Ева за златния медал. Искам да поздравя и целият екип, защото всичките медали и отличия са общи. Винаги има конкуренция, а сега имаме и състезателки от Русия и Беларус. Конкуренцията със сигурност не спи, много напредват, но и ние работим с цел изчистване и подобряване на съчетанията. Мисля, че това състезание беше много добро начало за сезона. Трябва да говорим с нашите треньори и съдии, да разберем какво ни се дава и какво не ни се дава. Но сигурно сега тепърва започваме да изчистваме малките неща", каза Николова след състезанието.

"Цялостно съчетанията вече се виждат, но малките неща, които са най-важни, сега ще ги изчистваме за напред в сезона. Със сигурност можехме още много повече да покажем. Явно трябва още работа, за да успеем да го покажем на най-важните стартове. Винаги след такова голяма състезание у дома си тръгваме много пълни с позитивни емоции и сме много благодарни на всички, които, независимо от това, че днес беше понеделник, успяха да дойдат и да ни подкрепят в залата и не само днес, но и в миналите дни. Много се усеща вашата подкрепа, благодаря ви!", добави Николова.

Ева Брезалиева коментира, че Световната купа в София е едно от любимите им състезания.