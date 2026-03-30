Здравословни партита в Мадрид

В Мадрид набира скорост нов вид партита – здравословни! Безалкохолни напитки, протеинови храни, маратонки, спортно облекло и… много музика и настроение. Така изглежда новата форма на забавление в испанската столица.

Партито започва в 11.00 ч. преди обяд в един от най-популярните клубове в Мадрид. Целта е не само забавление, но и насърчаване на здравословен начин на живот. Участниците правят упражнения заедно, а има и организирано групово бягане.

Близо 700 души се включиха с убеждението, че тези партита съчетават най-доброто: здраве и приятни преживявания с хора, които имат общи интереси.