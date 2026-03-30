Обвинения към градския прокурор на София, че е пътувала в една кола с Петьо Петров - Еврото

Нови обвинения за връзки на градския прокурор на София Емилия Русинова със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров - Еврото. Вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че по данни на МВР през 2021 г. Русинова и Петьо Петров заедно са пресекли границата ни с Република Северна Македония през граничен пункт "Златарево", при това в един автомобил. На този етап Русинова не коментира обвиненията на Емил Дечев.

Служебният вътрешен министър обяви, че след като през 2020 г. Антикорупционният фонд" публикува четирите епизода на разследването си "Осемте джуджета", в което Петьо Еврото е главно действащо лице, по данни на МВР, сегашният градски прокурор на София Емилия Русинова многократно е преминавала границите на България със съседни държави.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "С два автомобила. С лица, които в същите тези автомобили са пътували с г-н Петьо Петров. Същите тези два автомобила са ползвани както от г-н Петьо Петров, така и от г-жа Русинова."

Дечев обяви още, че е засечено и пътуване, в което Петьо Петров и Емилия Русинова са заедно и това е през 2021 г.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Повече от една година след като Антикорупционния фонд разкри случая "Осемте джуджета", г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при "Златарево" в една и съща кола с г-н Петьо Петров."

Миналата седмица служебният вътрешен министър обяви, че градският прокурор е иззела от ГДБОП разследването по сигнала на отстранената от длъжност европрокурорка Теодора Георгиева. Именно в този сигнал Георгиева твърди, че е била заплашвана. Изнася и данни, че в офиса на Петьо Петров в бившия ресторант "Осемте джуджета" била заведена именно от Емилия Русинова.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец над 5000 евро, така и за българските институции. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо рупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото".

Петьо Петров се сдоби с обвинения през лятото на 2023 г. и избяга при опит да бъде задържан. От тогава е в неизвестност и предаден да съд задочно.

"По света и у нас" потърси градския прокурор Емилия Русинова за коментар. Тя не отговори нито на телефонните ни позвънявания, нито на съобщенията, които изпратихме.

По темата работиха Иво Никодимов и Альоша Шаламанов