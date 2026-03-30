Новините 30.03.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

По-скъпо висше образование от новата академична година. С колко скачат таксите?

Министерският съвет предлага промяна в таксите за всички студенти, считано от учебната 2026-2027 година. Предвижда се средната годишна такса да бъде около 545 евро, а таксата за кандидатстване – средно 40 евро.

Регионалният кръг на състезанието „Най-добър млад строител“ се проведе в Бургас

В Бургас се проведе регионалният кръг на състезанието „Най-добър млад строител“. В надпреварата участват 7 отбора от строителни гимназии от 7 града.

СВЯТ

В Лондон създават инициатива за връщане на срещите „лице в лице“

В Лондон се връщат към истинските срещи – тези лице в лице. Оказва се, че у младите хора има умора от онлайн запознанствата и желание за истинско общуване.

СПОРТ

Блестящо представяне на нашите момичета на световното по художествена гимнастика

Ансамбълът на България спечели бронзов медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика. По-рано Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя при жените.

Александра Фейгин влезе в ролята на личен треньор на малко момиче

На Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага, Иля Малинин стана световен шампион при мъжете, а Каори Сакамото спечели златото при жените. А най-добрата ни фигуристка, Александра Фейгин, застана пред камерата на БНТ, за да окуражи едно малко момиче, чиято мечта е да бъде шампион на леда.