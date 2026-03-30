Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му

По случая беше замесено и името на издирвания от 7 месеца прокурорски син Васил Михайлов

Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
Окръжен съд Перник остави в ареста 22-годишния Християн Симеонов в ареста. Симеонов е обвинен в опит за убийство на повече от едно лице – полицейски служител от ГД „Борба с организираната престъпност“ и неговия баща, извършен в съучастие с неустановено лице. По случая беше замесено и името на издирвания от 7 месеца прокурорски син Васил Михайлов.

Християн Симеонов: "Не съм направил нищо. Бях сам в автомобила. След това почнаха да стрелят по мен. Мислех, че са ловджии. Нито съм ходил до къщата, нито знам къде е. Цялата кола е надупчена. Седалката до мен е надупчена. Добре, че не бях взел приятелката си с мен. Аз съм жертвата. Не съм аз нападателя."

По данни на разследването, на 25 март 2026 г. вечерта обвиняемият и негов съучастник пристигнали с автомобил от Перник в селото и обиколили района около дома на полицая. Малко преди 23.00 ч. те спрели автомобила и се насочили към къщата.

Полицейският служител, който разпознал автомобила във връзка със служебната си дейност, излязъл пред дома си заедно с баща си, като и двамата били въоръжени със законно притежавани оръжия. От автомобила слезли две маскирани и въоръжени лица, които се насочили към тях.

След като нападателите не се подчинили на разпореждане да спрат, били произведени предупредителни изстрели във въздуха и към земята. В резултат на това нападателите се оттеглили, качили се в автомобила и напуснали мястото. По-късно колата е открита изоставена в района на гробищния парк.

