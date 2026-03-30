Прокуратурата разследва опит за убийство на полицейски служител и баща му в село Люлин

Под ръководството на Софийската окръжна прокуратура се извършва разследване за опит за убийство на полицейски служител и неговия баща в пернишкото село Люлин, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София.

По предложение на Окръжна прокуратура - Перник, изпратено до изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, ръководството и надзорът върху досъдебното производство са възложени на Софийската окръжна прокуратура. По делото са започнали незабавни следствени действия.

С постановление от 28 март т.г. като обвиняем е привлечен 22-годишният Х.С. за опит за убийство на повече от едно лице, извършен в съучастие с неустановено до момента лице. Според обвинението деянието е насочено срещу полицейски служител от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и неговия баща.

Според прокуратурата, на 25 март вечерта обвиняемият се придвижил с лек автомобил от Перник до село Люлин заедно с друг човек. Около 23:00 часа двамата обиколили района около дома на полицейския служител и близкия гробищен парк, след което паркирали в края на улицата.

Полицейският служител забелязал автомобила, който му бил известен във връзка със служебната му дейност, и заедно с баща си излязъл пред къщата, като двамата били със законно притежавани оръжия. От автомобила слезли две маскирани и въоръжени лица, които се насочили към тях с пушки. Полицейският служител разпоредил да преустановят действията си, но те не се подчинили. В отговор той произвел предупредителни изстрели - във въздуха и към земята, а баща му също стрелял предупредително във въздуха. След това нападателите прекратили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото. По-късно превозното средство е открито изоставено в района на гробищния парк.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои в Окръжния съд в Перник да бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Продължават действията по установяване и задържане на другия участник в престъплението.

В края на миналата седмица служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че не е имало акция на ГДБОП по задържането на прокурорския син от Перник, а случаят е съвсем различен. Вътрешният министър посочи, че се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин, в близост до Перник. Там нападат с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в "Криминална полиция" в Перник.