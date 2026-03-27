Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално

Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално. Този път осъденият за серия от побои и заплахи, се опита да нападне полицай в дома му. Михайлов се укрива вече повече от 8 месеца, като от полицията все още го издирват. Служебният вътрешен министър Емил Дечев обяви, че "затягат примката" около прокурорския син и правят всичко възможно да бъде задържан в най-кратки срокове.

В сряда вечер Михайлов и още двама мъже с маски се насочват към пернишкото село Люлин. Целта им е да отмъстят на следователя, който е разследвал престъпленията, в които е замесен Михайлов.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Опитали са се да нападнат с бухалки нашия колега, той и баща му са използвали огнестрелно оръжие. Стрелял е във въздуха и това е принудило тези хора да побягнат обратно към колата, да избягат от селото и, управлявайки колата и пътувайки по черен път - изоставят колата."

По първоначални данни е имало и опит къщата на следователя, който вече е служител на ГДБОП да бъде запалена. От МВР отрекоха това да е истина, но според кмета на село Люлин такъв опит все пак е имало.

- БНТ: От къде дойде информацията за опита за палеж?

Илчо Евгениев, кмет на село Люлин: "Информацията дойде по-късно следобяд от хората, които са чули от съседите. Чуха се сирените на колите, когато е станала гонката, защото са се опитали да го сплашват, да му палят къщата."

Делата срещу Васил Михайлов започнаха през лятото на 2022 г., след като нанася побой на бившия футболист на "Миньор" - Перник Румен Андонов. Софийският градски съд вече осъди прокурорския син на 1 година и 8 месеца затвор за закани за убийство на бившата му приятелка, а Районният съд - на четири години за серия от побои. Присъдата обаче не беше влязла в сила и той беше пуснат с мярка "подписка". Михайлов обаче извърши нов побой и оттогава е обявен за общодържавно издирване.

22-годишният Михайлов прекара и 8 месеца в ареста. Заради лошо поведение обаче той беше преместен от затвора в Бобов дол в Централния софийски затвор. Според директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" поведението му било арогантно и той застрашавал живота и реда в затвора.

