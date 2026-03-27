Измама с криптовалута за стотици хиляди евро разкрита в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Мъж мамил с инвестиции в криптовалута, обещавал бърза печалба

обиски арести разбиване криптоизмама 100 млн евро българия схемата
Измама с криптовалута за стотици хиляди евро разкри полицията в Пловдив. Задържан за схемата е 47-годишен мъж, заблуждавал хората да влагат големи суми в криптовалута с обещание за до 20% месечна възвръщаемост.

Задържаният мъж се представял за финансов консултант. Първоначално карал жертвите си да внесат по минимум 5 хиляди долара в създадена от него електронна платформа, за да имат възможност да инвестират в криптовалута. Чрез лични акаунти те следели парите си. На по-късен етап обаче средствата били пренасочвани по сметка на обвиняемия.

Пламен Пантов, заместник-районен прокурор на Пловдив: "Веднъж постъпили в тази платформа средствата са били контролирани изключително и само от хората, които са учредили платформата и, за да се създаде допълнително доверие и чувство за легитимност от пострадалите. Дори в началото на някои от тях са изплащани обратно суми, за да им се спечели доверието и да ги накарт да инвестират по-големи суми.02.08 . 06.08 То е пирамидална структура."

Измамникът обещавал до 20% месечна възвращаемост на вложените пари. Привлечени от обещанията за бърза печалба, някои от пострадалите инвестирали суми до 50 000 долара.

Пламен Пантов, заместник-районен прокурор на Пловдив: "След време, когато са се натрупвали във въпросните техни портфейли генерирани печалби и те са искали да ги теглят, а се е оказало, че вече няма достъп до платформата. Това е било контролирано от хората, които са я създали."

Арестуваният е от пловдивското село Цалапица. Според брат му, не е измамник, а жертва.

Марин Нешев, брат на обвиняемия: "В това нещо много хора са сложили пари и всеки е получавал парите си, но преди година може би да е спряна фирмата да работи и сега всеки си търси парите от Асен."

Пострадалите от схемата са от няколко села в района. Средствата, с които разполагали, били от работа в чужбина. Най-много пари - 280 000 долара, е загубил 30-годишен мъж от пазарджишкото село Мало Конаре. Там обаче никой не го познава и не е чувал за схема с криптовалута.

Георги Димов: "Ние поне не знаем. Не сме и чули за такива измами, де. Селото не е толкова голямо да не се познават хората, ако е станало нещо досега да се е разбрало."

Кръстю Комсалов: "Не се занимаваме с такива работи , криптовалути – за мен това не е валута."

От прокуратурата вече са проверили произхода на парите.

Пламен Пантов – заместник-районен прокурор на Пловдив: "За конкретното лице мисля, че ги е спечелил в рамките на лотария или игра в казино."

Задържаният вече е с повдигнато обвинение. Ако бъде признат за виновен, може да лежи в затвора от 1 до 8 години.

#измама с криптовалути #Пловдив

Жена наръга четирима души в центъра на София
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
