Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за промяна във втория протокол от Договора за добросъседство

Български евродепутати алармират, че Република Северна Македония активно лобира в Брюксел за отмяна на изискването за промяна в Конституцията си, като условие за започването на фактическите преговори за членство в ЕС. Процесът на европейската интеграция на Скопие в момента е блокиран заради отказа на страната да изпълни така нареченото френско предложение и да впише българите в основния си закон. В началото на май Външната комисия в Европейският парламент ще гласува годишния доклад за напредъка на РСМ по пътя й към членство в общността. В проектодоклада и тази година има притеснителни за България моменти и дипломацията ни трябва спешно да се намеси, призовават български евродепутати.

В проектодокумента тази година основният докладчик - австрийският евродепутат от Зелените Томас Вайц настоява ЕП да поиска тълкуване от Съвета на ЕС за правния статут на втория протокол към Договора за добросъседство между България и РСМ.

Андрей Ковачев - евродепутат от EНП: “Това е пределно, кристално ясно - в член 5 от преговорната рамка, която е приета от всички 27 страни-членки и от страната-кандидат е записано, че и двата договора - Преспа и договора с България, заедно с годишните протоколи, са част от тази преговорна рамка. ”

Станислав Стоянов - евродепутат “Европа на суверенните нации”/Докладчик в сянка: “Северномакедонският външен министър беше изключително активен в последните дни. Мога да кажа, че изтърка един чифт обувки да се среща с кого ли не в ЕП и определено изводът е, че има желание за отхвърляне на договореностите от 2022 година, така наречения френски компромис и за поставяне на изцяло нови условия и изцяло нова преговорна рамка”.

Ивайло Вълчев - евродепутат от Европейски консерватори и реформисти/Докладчик в сянка: “Тук една страна - кандидат-член се опитва да наруши, да заобиколи, както каза тяхната президентка да намери “креативен подход” към решаването на проблемите и те отказват да изпълнят това, за което са се договорили, опитвайки се да го заобиколят”.

Евродепутатите се опасяват обаче, че държави, които преди са подкрепяли компромиса, започват да променят позициите си и особено активни в полза на Скопие са държавите от Бивша Югославия.

Станислав Стоянов - евродепутат от “Европа на суверенните нации”/Докладчик в сянка: “Прави впечатление обаче липсата на позиция на българския външен министър. Крайно време е и той да се задейства, защото явно българският въпрос в Северна Македония не му е приоритет”.

И тази година докладът се очаква да установи липса на съществен напредък и реформи, а Скопие прехвърля вината върху България.

Андрей Ковачев - евродепутат от EНП: “Единствената им тема е т. нар. за тях билатеризация и едва ли не само заради това те не могат да продължат напред. Няма такова нещо, да се обърнем още веднъж към тях. Има си преговорна рамка, изпълнявайте условията, започвайте преговорите. ” Ивайло Вълчев - евродепутат от Европейски консерватори и реформисти/Докладчик в сянка: “По-интересни казуси като протокол 2 или отново вкараните на няколко места повдигания на темата за език и идентичност се скрива факта, че македонското общество може би ще гледа тези неща и няма да гледа частите в доклада, в които се говори за върховенство на закона, за корупция, за липсата на медийна свобода, за липсата на между парламентарен диалог с опозицията, за проблемите в екологията.”

Българските евродепутати се опасяват, че Северна Македония се опитва са прокара своите интереси в Брюксел и чрез НАТО, където заместникът на гереналния секретар Марк Рюте от Северна Македония.