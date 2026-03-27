БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:22 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Български футбол
Запази

Селекционерът отличи старанието на отбора, но призна, че има още какво да се подобрява преди финала на FIFA Series

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров изрази задоволството си от представянето на тима след убедителната победа над Соломоновите острови с 10:2, но подчерта, че условията в Джакарта не позволяват да се правят генерални изводи.

"Просто искам много да благодаря на играчите, че се вложиха максимално. Аз съм играл тук и само човек, който е бил тук, знае колко са тежки условията. Беше много топло, много влажно. Аз лично съм губил по 4 килограма на мач като футболист при такива условия. Това няма как да се усети по телевизията – може да изглежда по-бавен мачът, но усилията са огромни“, заяви Димитров.

Той допълни, че именно климатът е оказал сериозно влияние върху темпото и динамиката на срещата, както и върху възстановяването на футболистите.

По отношение на представянето на дебютантите, наставникът беше категоричен, че всички са се справили добре.

"Доволен съм от всички. И от дебютантите, и от по-опитните. Начинът, по който влязоха в мача и подходиха към противника, беше правилен. Имаше обаче моменти, които не ми харесаха – типична българска слабост, в която отстъпваме инициативата. Това е нещо, върху което трябва да работим“, коментира селекционерът.

Въпреки изразителния успех, Димитров не подмина и допуснатите два гола във вратата на България.

"Разбира се, че е притеснително. Говорихме с играчите. Но пак казвам – условията са много тежки. Ако успеем да променим малко манталитета си, ще бъде още по-добре. Ако бяхме, например, германци – вероятно нямаше да допуснем тези голове“, добави той.

Погледът на треньора вече е насочен към следващия мач, който се очаква да бъде значително по-труден.

"Със сигурност следващият двубой ще бъде много по-сериозен. Индонезия разполага със силен отбор и играчи, които се състезават в добри европейски първенства. Ще играем и пред сериозна публика – вероятно 40-50 хиляди души. Всичко ще зависи от това как ще се възстановят футболистите и тогава ще преценим какви промени да направим“, каза Димитров.

Селекционерът коментира и състоянието на Доминик Янков, който получи проблем по време на срещата.

"Каза, че е усетил като схващане. Медицинският екип ще направи необходимите изследвания. Надявам се да няма нищо сериозно и да бъде на разположение за следващия мач“, завърши националният селекционер.

Цялото интервю след двубоя вижте във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ