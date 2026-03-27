Александър Димитров: Играчите вложиха максимално в изключително тежки условия

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров изрази задоволството си от представянето на тима след убедителната победа над Соломоновите острови с 10:2, но подчерта, че условията в Джакарта не позволяват да се правят генерални изводи.

"Просто искам много да благодаря на играчите, че се вложиха максимално. Аз съм играл тук и само човек, който е бил тук, знае колко са тежки условията. Беше много топло, много влажно. Аз лично съм губил по 4 килограма на мач като футболист при такива условия. Това няма как да се усети по телевизията – може да изглежда по-бавен мачът, но усилията са огромни“, заяви Димитров.

Той допълни, че именно климатът е оказал сериозно влияние върху темпото и динамиката на срещата, както и върху възстановяването на футболистите.

По отношение на представянето на дебютантите, наставникът беше категоричен, че всички са се справили добре.

"Доволен съм от всички. И от дебютантите, и от по-опитните. Начинът, по който влязоха в мача и подходиха към противника, беше правилен. Имаше обаче моменти, които не ми харесаха – типична българска слабост, в която отстъпваме инициативата. Това е нещо, върху което трябва да работим“, коментира селекционерът.

Въпреки изразителния успех, Димитров не подмина и допуснатите два гола във вратата на България.

"Разбира се, че е притеснително. Говорихме с играчите. Но пак казвам – условията са много тежки. Ако успеем да променим малко манталитета си, ще бъде още по-добре. Ако бяхме, например, германци – вероятно нямаше да допуснем тези голове“, добави той.

Погледът на треньора вече е насочен към следващия мач, който се очаква да бъде значително по-труден.

"Със сигурност следващият двубой ще бъде много по-сериозен. Индонезия разполага със силен отбор и играчи, които се състезават в добри европейски първенства. Ще играем и пред сериозна публика – вероятно 40-50 хиляди души. Всичко ще зависи от това как ще се възстановят футболистите и тогава ще преценим какви промени да направим“, каза Димитров.

Селекционерът коментира и състоянието на Доминик Янков, който получи проблем по време на срещата.

"Каза, че е усетил като схващане. Медицинският екип ще направи необходимите изследвания. Надявам се да няма нищо сериозно и да бъде на разположение за следващия мач“, завърши националният селекционер.

