БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:22 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елитът на художествената гимнастика се събира в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Художествена гимнастика
Запази

Предстои първо международно участие за Стилияна Николова, Ева Брезалиева и национален ансамбъл Жени.

художествена гимнастика в София
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Елитът на художествената гимнастика се събира в София за Световната купа. Надпреварата в „Арена София“ е от утре до понеделник. Това е първо международно участие за Стилияна Николова, Ева Брезалиева и национален ансамбъл Жени. Николова има едно ново съчетание в програмата си, докато Брезалиева е с четири нови композиции.

Ансамбълът ни е в нов състав - София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова.

„Подиум тренировката мина добре. Допуснаха се леки грешки, но те не са фатални. Затова са подиум тренировките да се пробват осветлението, да има изобщо всичко в залата и да се почувстват максимално спокойни на състезанието“, каза пред БНТ Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ.

Надпреварата в София ще продължи от събота до понеделник и бележи завръщането на руските състезателки във веригата Световни купи.

Любопитното в руския отбор е смяната на състезателките. Вместо примата на тима Мария Борисова, идва шампионката на страната Арина Ковшова, която ще се състезава под неутрален статут.

„Всички много се вълнуват от пристигането на Русия и на Беларус. Беларус все пак миналата година ги виждахме на част от нашите състезания. Видяхме, че не са загубили форма, тренирали са през цялото време, очакваме от Русия същото“, добави още Владинова.

Подробности вижте във видеото!

Българските гимнастички проведоха подиум тренировка преди Световната купа в София
#Световна купа по художествена гимнастика в София 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ