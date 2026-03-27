Елитът на художествената гимнастика се събира в София за Световната купа. Надпреварата в „Арена София“ е от утре до понеделник. Това е първо международно участие за Стилияна Николова, Ева Брезалиева и национален ансамбъл Жени. Николова има едно ново съчетание в програмата си, докато Брезалиева е с четири нови композиции.

Ансамбълът ни е в нов състав - София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова.

„Подиум тренировката мина добре. Допуснаха се леки грешки, но те не са фатални. Затова са подиум тренировките да се пробват осветлението, да има изобщо всичко в залата и да се почувстват максимално спокойни на състезанието“, каза пред БНТ Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ.

Надпреварата в София ще продължи от събота до понеделник и бележи завръщането на руските състезателки във веригата Световни купи.

Любопитното в руския отбор е смяната на състезателките. Вместо примата на тима Мария Борисова, идва шампионката на страната Арина Ковшова, която ще се състезава под неутрален статут.

„Всички много се вълнуват от пристигането на Русия и на Беларус. Беларус все пак миналата година ги виждахме на част от нашите състезания. Видяхме, че не са загубили форма, тренирали са през цялото време, очакваме от Русия същото“, добави още Владинова.

