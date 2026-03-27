Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
НА ЖИВО: България - Соломонови острови 9:2, плеяда от...
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Разбиха схема за инвестиционна измама с криптовалута в Пловдив

от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:20 мин.
Измамникът обещавал до 20% месечна възвращаемост на вложените пари

Измама с криптовалута за стотици хиляди разкри полицията в Пловдив. Задържан за схемата е 47-годишен мъж, омайвал хора да влагат големи суми в криптовалута с обещание за до 20% месечна възвръщаемост.

Задържаният мъж се представял за финансов консултант. Първоначално карал жертвите си да внесат по минимум 5000 долара в създадена от него електронна платформа, за да имат възможност да инвестират в криптовалута. Чрез лични акаунти те следели парите си. На по-късен етап обаче средствата били пренасочвани по сметка на обвиняемия.

Пламен Пантов, заместник районен прокурор на Пловдив: "Веднъж постъпили в тази платформа средствата са били контролирани изключително и само от хората, които са учредили платформата. За да се създаде допълнително доверие и чувство за легитимност от пострадалите, дори в началото на някои от тях са изплащани обратно суми, за да им се спечели доверието и да ги накарат да инвестират по-големи суми. То е пирамидална структура."

Измамникът обещавал до 20% месечна възвращаемост на вложените пари. Привлечени от обещанията за бърза печалба, някои от пострадалите инвестирали суми до 50 000 долара.

Пламен Пантов, заместник районен прокурор на Пловдив: "След време, когато са се натрупвали във въпросните техни портфейли генерирани печалби и те са искали да ги теглят, а се е оказало, че вече няма достъп до платформата. Това е било контролирано от хората, които са я създали."

Жертвите на схемата са от няколко пловдивски села. Средствата, с които разполагали, били от работа в чужбина. Най-голямата сума – от 280 000 долара е вложена от 30-годишен мъж.

Пламен Пантов, заместник районен прокурор на Пловдив: "Произходът на тези пари за конкретното лице мисля, че ги е спечелил в рамките на лотария или игра в казино."

Задържаният вече е с повдигнати обвинения. Ако бъде признат за виновен, може да лежи в затвора от 1 до 8 години.

