НА ЖИВО: България - Соломонови острови 2:0, силно начало...
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Христо Мутафчиев: Колегите ми обичат театъра на инат, въпреки Министерството на културата и въпреки държавата

Колегите ми обичат театъра на инат, въпреки Министерството на културата и въпреки държавата. Това заяви в "Денят започва" Христо Мутафчиев - председател на Съюза на артистите в България. Наградите "Икар" ще бъдат връчени тази вечер, в Международния ден на театъра, от Съюза на артистите в България.

Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България: "Честит празник! Честит празник на вас! Честит празник първо на всички колеги, които се занимават с театър. Които са приели, че театърът е част от живота им. И честит празник на всички професионални зрители, които обожават театър и ходят почти всяка вечер, въпреки несгодите, въпреки това, че минахме в евро и всички казват, че им било много по-скъпо, заради еврото, не е разбира се, но това е друга тема. И на тези хора, които ходят на театър, защото имат необходимост.

- БНТ: Как се обича на инат? Това е мотото на тази годишното издание.

- Първо, това мото, аз лично много го харесвам, защото това ме доближава до личността на големия Николай Волев. И не само до неговата личност, и до Велко Кънев, и до Леда Тасева, чиято годишнина от рождението отбелязваме тази година, с изложба пред Народния театър от Съюза на артистите. Но да обичаш на инат означава едно за мен. Ентусиазмът не си е тръгнал. Те затова обичат колегите ми театъра на инат, въпреки Министерството на културата, въпреки държавата, въпреки липсата на национална политика, свързана с изкуствата в България, не само с театъра, а с всички видове изкуства, защото все пак в България има не само театър, има и много добри художници, има много добри изпълнители, музиканти, има невероятни танцьори, хореографи. Читалищната дейност не е умирала, откакто е създадена преди 150 години. Ей, хора, тази година честваме 150 години от Априлското въстание и от началото на читалищната дейност. И да не говорим, че тази година Съюзът на артистите навършва и 105 години. Наградите "Икар" са създадени през 1974 година, като награди на Съюза на артистите. От тогава започват да се раздават тези награди. През 2003 г. те започват да носят името "Икар"."

