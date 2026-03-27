Полша въвежда таван на цените на бензина

Биляна Бонева
Въвежда се и данъх върху свръхпечалбите на петролните компании

За да овладее енергийната криза, Полша въвежда таван на цените на бензина и намалява данъците върху горивата. Мерките предвиждат ДДС да бъде намален от 23 на 8 процента.

Също така, правителството въвежда максимална цена на горивото, която ще бъде определяна всеки ден от министъра на енергетиката. Въвежда се и данък върху свръхпечалбите на петролните компании. Мерките ще бъдат обсъдени днес в парламента и се очаква по-късно през деня да бъдат одобрени от президента.

Според властите потребителите ще усетят ефекта още преди католическия Великден.

#войната в Близкия изток #таван на цените #криза с горивата #Полша

