В Световния ден на театъра: Връчват наградите „Икар“ тази вечер

Наградите „Икар“ ще бъдат връчени тази вечер, в Международния ден на театъра, от Съюза на артистите в България.

Церемонията е в Народния театър. Мотото тази година – „Да обичаш на инат“, е вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024).

Първите наградени и номинациите във всички категории бяха обявени по-рано тази година по време на пресконференция „на тъмно“. Веселин Маринов получава „Икар“ за атракционно и сценично изкуство, излъчен от Гилдията за атракционни сценични изкуства – за популяризирането на българската музикална култура.

Наградата за цирково изкуство, излъчена от Гилдията на цирковите артисти, се присъжда на Ненчо Илчев – за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.

Награда на Акт-Унима за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на проф. Дойчина Синигерска, а награда за педагогическа дейност – на проф. Боньо Лунгов.

Наградата „Икар“ за чест и достойнство е за доц. Мария Диманова, а за изключителен принос към българския театър – на Анета Сотирова.

Призът за вариететно изкуство, излъчен от Гилдията за вариететно изкуство, се присъжда на Йордан Димитров Янев-Зайн – за приноса му в областта на вариететното изкуство.

45 години зад камерата на БНТ: Днес е последният работен ден на оператора Влада Угринич
Започна 26-ото издание на Европейски музикален фестивал в София
Туроператорите искат помощ, ресторантьорите настояват за 9% ДДС отново
Преди финала на "Мамник": Тайни от снимачната площадка
Какво ще правят учениците на 20 април - присъствен, но неучебен?
