Кабинетът "Гюров" ще обсъжда мерките в помощ на бизнеса заради кризата с горивата

Очаква се министрите от кабинета да се съберат и да обсъдят мерките в помощ на бизнеса заради кризата с горивата. Обмисля се създаването на щаб за справяне с кризата.

Това стана ясно след среща в Министерския съвет вчера със синдикатите. От КТ "Подкрепа" са поискали създаване на Фонд " Кризи", захранван от фискалния резерв. А от КНСБ настояват за тавани на надценките на стоките, компенсации на бизнеса и мерки за транспортния бранш. Компенсиране на цените на горивата и електроенергията, както и да се да се подпомогне възможността туроператорите да върнат на своите клиенти парите за неосъществените пътувания са част от предложенията, които бяха направени.