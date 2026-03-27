Жълт код за значителни валежи в половин България днес

В петък сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 6°.

По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици, главно в Западна България и планинските райони, където е в сила и жълт код за значителни по количество валежи. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър. Максималните температури в повечето места – между 11° и 16°, в София – около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

През почивните дни и през първата половина на следващата седмица ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка. Има повишена вероятност в неделя в източната половина от страната валежите да са значителни по количество;

В понеделник и вторник ще намалеят по обхват и интензивност, но в сряда отново ще се активизират и в много райони ще са значителни. В неделя и понеделник ще духа до умерен северозападен вятър. Във вторник ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток, а в сряда ще е от изток-североизток и ще се усили.

Температурите ще са без съществена промяна.