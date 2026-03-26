Интензивни валежи ни очакват в следващите дни

С валежи, в много райони интензивни, ще бъде времето в близките дни. Предупреждение от първа степен, код жълто, за значителни количества, е обявено утре за западната половина на страната.

В петък ще завали още сутринта, първо в Западна България, а до вечерта валежи от дъжд, придружени от гръмотевици, ще обхванат почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат по-ниски в сравнение с днес – между 11° и 16°, а на морския бряг – около 9°. Ще духа умерен, временно силен източен вятър.

И по Черноморието ще бъде ветровито и облачно, но ще завали едва след обяд – първо по южното крайбрежие, а вечерта и на север.

В планините ще продължи да духа силен и бурен южен вятър. Там ще има валежи, като границата между сняг и дъжд ще бъде около 1400 метра.

Към времето в Европа – валежи от дъжд ще има на Британските острови. Ще вали и в южната половина на Апенините, но най-съществени ще бъдат валежите утре в западните райони на Балканите, на места придружени от гръмотевици. Причината е обширен средиземноморски циклон, който ще продължи да определя времето и в нашата страна.

През почивните дни ще се задържи облачно, с валежи, по-значителни в неделя в източната половина на страната. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, но без да се задържа снежна покривка. В понеделник и вторник валежите ще са по-слаби и на по-малко места.

Максималните температури в повечето дни ще бъдат между 10° и 15°, малко по-ниски в неделя и малко по-високи във вторник.