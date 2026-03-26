Започна 26-ото издание на Европейски музикален фестивал в София

Европейски музикален фестивал в София – за 26-и път. Едно от най-значимите културни събития в столицата започна с концерт на Софийската филхармония и на виртуозния руски пианист Михаил Плетньов.

До юли любителите на класическата музика ще могат да чуят на живо световноизвестни таланти, сред които Виенският камерен оркестър и първата жена концертмайстор в историята на Виенската филхармония Албена Данаилова. Тя и още трима виртуозни цигулари ще участват в специалния цикъл "Колекция Страдивариус".

Част от събитията ще дадат път на младите таланти на България. На откриването присъстваха служебният премиер Андрей Гюров и министърът на културата Найден Тодоров.