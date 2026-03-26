САЩ подготвят финален удар срещу Иран?

Съединените щати и Иран втвърдяват позициите. Според Вашингтон Техеран се моли за сделка. Иран твърди, че преговори няма.

Убит е началникът на военноморските сили на Революционната гвардия, който е бил отговорен за блокадата на Ормузкия пролив, твърдят Израел и Съединените щати.

Вашингтон подготвя финален удар срещу Иран, който предполага сухопътна операция и масирани бомбардировки, твърди американското издание "Аксиос".

Пореден ден, в който американският президент Доналд Тръмп говори неуморно за войната в Иран. Днес, по време на среща на кабинета, той отново заяви, че Техеран е сломен и че иска сделка. И по думите му, иранската страна го е доказала, като е пуснала през Ормузкия проток няколко танкера.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "За да покажем, че сме сериозни ще пуснем 8 танкера през пролива. Това беше преди няколко дни. Аз не се замислих особено. Но после гледах по телевизията и видях, че 8 кораба плават през Ормузкия проток. И си казах, предполагам, че са били прави. Мисля, че плаваха под пакистански флаг... И после иранците се извиниха за нещо, което са казали и заявиха, че ще пуснат още два танкера. Така те станаха общо 10."

По-малко от 48 часа остават до изтичането на новия 5-дневен ултиматум на Съединените щати за отваряне на Ормузкия проход. Израел заяви, че е ликвидиран началникът на военноморските сили на Революционната гвардия Али Реза Тангсири, информацията беше потвърдена от Вашингтон, но не и от Техеран.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "През изминалата нощ ликвидирахме началника на военноморските сили на Революционната гвардия. Този мъж има много кръв по ръцете си и е бил отговорен за затварянето на Ормузкия проток."

В отговор на 15-точков план за прекратяване на бойните действия, предложен от Съединените щати, Иран обяви пет условия за край на войната. Според високопоставен ирански представител Техеран има "законно право" да контролира Ормузкия пролив. Двете страни са на диаметрални противоположни позиции. Според първия дипломат на Иран - Абас Арагчи, 15-те точки са представени на висшето ръководство на страната, но преговори няма.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Засега нашата политика е да продължим да се съпротивляваме и да продължим да защитаваме страната. Към момента нямаме намерение да преговаряме и преговори не са провеждани."

Засега никой не прави крачка назад и така неизменно ще последва ескалация. Според американското издание "Аксиос" Пентагонът вече готви т.нар. "финален удар" срещу Иран, който ще позволи на Тръмп да сложи край на войната. Военните сценарии според "Аксиос" са няколко:



Инвазия или блокиране на остров Харг - основен хъб за износ на ирански петрол.

Атака срещу остров Ларак. Стратегическото му разположение на входа на Ормузкия проток, дава възможност за контрол на целия воден път. На острова има бункери, там домуват и щурмови кораби.

Възможно е американски сили да овладеят няколко по-малки острова, близо до западния вход на пролива. Остава и вариантът за бомбардиране на иранската енергийна инфраструктура. Според източниците на "Аксиос", една от потенциалните цели на сухопътна операция е да се гарантира, че обогатеният уран няма да попадне в ръцете на иранците.