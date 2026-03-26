Пентагонът готви пренасочване на оръжия от Украйна към Близкия изток?

Американският президент Доналд Тръмп остро разкритикува страните от НАТО, че не са направили “абсолютно нищо”, за да помогнат в Иран. В социалната си мрежа “Трут Соушъл” той написа, че Съединените щати не се нуждаят от НАТО, но предупреди съюзниците да не забравят този важен момент.

В същото време “Вашингтон пост” съобщи, че Пентагонът обмисля пренасочване на оръжия, първоначално предназначени за Украйна, към Близкия изток. Причината е, че войната в Иран затруднява доставките на някои от най-важните боеприпаси за американските военни. Според изданието оръжията, които биха могли да бъдат пренасочени, включват противовъздушни ракети-прихващачи, купени чрез програмата на НАТО, която финансира доставките на американско оръжие за Киев. При представянето на годишния доклад на Алианса за миналата година генералният секретар Марк Рюте заяви, че доставките на американско оръжие за Украйна през програмата на НАТО продължават.