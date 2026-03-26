Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма

САЩ и Иран остават с коренно различни виждания за край на войната. Според Вашингтон Техеран се моли за сделка. Иран твърди, че преговори няма. Министърът на отбраната на Израел съобщи, че е убит началникът на военноморските сили на Революционната гвардия. Размяната на удари в зоната на Близкия изток продължава.

Охранителна камера е запечатала пряко попадение след иранска ракетна атака срещу израелския град Кафр Касим.

Въздушна тревога и няколко експлозии в Тел Авив. Съобщава се за ранени. Активната размяна на удари между Израел, САЩ и Иран продължава. Иранската страна разпространи кадри от поредна атака срещу Исфахан.

И докато страните разменят ракети, дипломацията буксува. В отговор на 15-точков план за прекратяване на бойните действия, предложен от САЩ, Иран обяви пет условия за край на войната.

Двете страни са на диаметрално противоположни позиции. Президентът Доналд Тръмп продължава да твърди, че Техеран моли за сделка. В пост в социалната си мрежа Тръмп отново заплаши Иран с необратими последствия и критикува НАТО, че не помага за операцията срещу Техеран.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Иранските преговарящи са много различни и "странни". Те ни "умоляват" да сключим сделка", каквото и трябва да правят, след като във военно отношение са заличени, с нулев шанс за възстановяване. И въпреки това, публично казват, че само "разглеждат нашите предложения". ГРЕШНО!..."

Според първия дипломат на Иран - Абас Арагчи, 15-те точки са представени на висшето ръководство на страната, но преговори няма.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Засега нашата политика е да продължим да се съпротивляваме и да продължим да защитаваме страната. Към момента нямаме намерение да преговаряме и преговори не са провеждани."

Пакистан продължава да бъде активен медиатор и да се опитва да намали напрежението в региона, заяви представител на външното министерство на страната.

Тахир Андраби, говорител на министерството на външните работи на Пакистан: "Пакистан, дами и господа, е активно ангажиран с регионалните сили с цел намаляване на напрежението, прекратяване на вражеските действия и мирно уреждане на конфликта."

Израел заяви, че е ликвидиран началникът на военноморските сили на Революционната гвардия. Човекът, отговорен за блокирането и минирането на Ормузкия пролив, според Тел Авив.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "През изминалата нощ, при прецизна и смъртоносна операция, израелската армия елиминира началника на военноморските сили на Революционната гвардия Али Реза Тангсири, както и други висши военни."

Двама души загинаха в Абу Даби от отломки след прихващането на две ирански ракети.