Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото

Затварянето на Ормузкия проток оказа и сериозен ефект върху цената на златото. През последните седмици цената на жълтия метал се понижи със стотици долари на международните пазари. Какво означава това за индивидуалните инвеститори, но и за посоката, в която ще поеме световната икономика?

С близо 12% се понижи цената на златото за изминалия месец. Голямата корекция експертите обясняват с ефектите от конфликта между Израел и Иран.

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор: "Покачването на цената на петрола води до по-голямо търсене на долари. Видяхме доста сериозни покривания на дълги позиции при златото, за да се поемат загубите от спадовете на пазара, което доведе до липса на ликвидност при по-големите играчи на пазара и съответно една лавинообразна ситуация в цената."

Невъзможността редица държави в Близкия изток да изнасят петрол, газ и азотни торове пряко удря по основните им приходи.

Макс Баклаян, изпълнителен директор на компания, търгуваща с благородни метали: "Представете си държави, на които доходът им е спаднал 50 - 60 - 70%, т.е. те трябва да разпродават техните спестявания, за да поддържат икономиката си жива. Основните спестявания са американски държавни ценни книжа и злато. Ако започнат да продават американските ценни книжа, ще удари много сериозно американската икономика, а те са в договор с тях. Първият продукт, първите най-ликвидни пари, които се продават са именно златото."

Очакванията са за възстановяване на цената на златото, но ако конфликтът е продължителен ситуацията може да бъде апокалиптична, споделят експерти.

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор: "Дългосрочно виждам отслабване на долара поради текущите политики на американската администрация, очаквания за сваляния на лихви от новия председател на ФЕД и търсенето на злато от централни банки очаква да се запази високо." Макс Баклаян, изпълнителен директор на компания, търгуваща с благородни метали: "САЩ не могат да си позволят петрол над 120 долара, а Иран говорят за 200 долара. Петрол от 200 долара ще удари световната икономика зверски - това ще доведе до инфлационна рецесия."

Препоръката е инвеститорите да поддържат диверсифицирано портфолио, което да ги предпази от пазарната волатилност. Всяка инвестиция носи риск от загуба на вложените средства.