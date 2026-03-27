БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за...
Чете се за: 07:15 мин.
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Чете се за: 01:47 мин.
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:30 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
20923
Чете се за: 02:50 мин.
Запази

С близо 12% се понижи цената на златото за изминалия месец

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Затварянето на Ормузкия проток оказа и сериозен ефект върху цената на златото. През последните седмици цената на жълтия метал се понижи със стотици долари на международните пазари. Какво означава това за индивидуалните инвеститори, но и за посоката, в която ще поеме световната икономика?

С близо 12% се понижи цената на златото за изминалия месец. Голямата корекция експертите обясняват с ефектите от конфликта между Израел и Иран.

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор: "Покачването на цената на петрола води до по-голямо търсене на долари. Видяхме доста сериозни покривания на дълги позиции при златото, за да се поемат загубите от спадовете на пазара, което доведе до липса на ликвидност при по-големите играчи на пазара и съответно една лавинообразна ситуация в цената."

Невъзможността редица държави в Близкия изток да изнасят петрол, газ и азотни торове пряко удря по основните им приходи.

Макс Баклаян, изпълнителен директор на компания, търгуваща с благородни метали: "Представете си държави, на които доходът им е спаднал 50 - 60 - 70%, т.е. те трябва да разпродават техните спестявания, за да поддържат икономиката си жива. Основните спестявания са американски държавни ценни книжа и злато. Ако започнат да продават американските ценни книжа, ще удари много сериозно американската икономика, а те са в договор с тях. Първият продукт, първите най-ликвидни пари, които се продават са именно златото."

Очакванията са за възстановяване на цената на златото, но ако конфликтът е продължителен ситуацията може да бъде апокалиптична, споделят експерти.

Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор: "Дългосрочно виждам отслабване на долара поради текущите политики на американската администрация, очаквания за сваляния на лихви от новия председател на ФЕД и търсенето на злато от централни банки очаква да се запази високо."

Макс Баклаян, изпълнителен директор на компания, търгуваща с благородни метали: "САЩ не могат да си позволят петрол над 120 долара, а Иран говорят за 200 долара. Петрол от 200 долара ще удари световната икономика зверски - това ще доведе до инфлационна рецесия."

Препоръката е инвеститорите да поддържат диверсифицирано портфолио, което да ги предпази от пазарната волатилност. Всяка инвестиция носи риск от загуба на вложените средства.

#покачване на цените #продажба на злато #войната в Близкия изток

Водещи новини

Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София 250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за промяна във втория протокол от Договора за добросъседство Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за промяна във втория протокол от Договора за добросъседство
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ