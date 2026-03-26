Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?

Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Иран води преговори със САЩ за прекратяване на конфликта в Близкия изток, "но се страхуват да го признаят." Това заяви американският президент Доналд Тръмп в реч по време на благотворителна вечеря във Вашингтон.

Според Тръмп, иранските лидери се страхуват, че "ще бъдат убити от собствения си народ" както и че ще бъдат убити от нас".

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви снощи, че Иран разглежда предаденото чрез посредници предложение на САЩ за прекратяване на войната в Персийския залив, но няма намерение да води преговори с Вашингтон. Коментарът все пак подсказва известна готовност за диалог от страна на Техеран след първоначалния отказ на ирански официални лица на перспективата за каквито и да били преговори.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Между другото, те преговарят и много искат да сключат споразумение. Но се страхуват да го кажат, защото смятат, че ще бъдат убити от собствения си народ. Страхуват се също, че ще бъдат убити от нас. Няма държавен глава, който да е искал по-малко да бъде държавен глава на Иран."

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Те изложиха някои идеи. Видях на едно-две места, че това се описва като 15-точков план, но това, което беше представено са отделни предложения. Всички те са предадени на висшето ръководство на страната и ако се наложи да се заеме позиция, това със сигурност ще бъде решено. Засега нашата политика е да продължим да се съпротивляваме и да продължим да защитаваме страната. Към момента нямаме намерение да преговаряме и преговори е са провеждани."

