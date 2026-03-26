Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?

Иран води преговори със САЩ за прекратяване на конфликта в Близкия изток, "но се страхуват да го признаят." Това заяви американският президент Доналд Тръмп в реч по време на благотворителна вечеря във Вашингтон.



Според Тръмп, иранските лидери се страхуват, че "ще бъдат убити от собствения си народ" както и че ще бъдат убити от нас".

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви снощи, че Иран разглежда предаденото чрез посредници предложение на САЩ за прекратяване на войната в Персийския залив, но няма намерение да води преговори с Вашингтон. Коментарът все пак подсказва известна готовност за диалог от страна на Техеран след първоначалния отказ на ирански официални лица на перспективата за каквито и да били преговори.