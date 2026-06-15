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Президентът категорично осъжда палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие

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Президентът Илияна Йотова категорично осъжда палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това става ясно от пресцентъра на президентството.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения. Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща анти българска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност. Очаквам незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители. Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности. Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия.“

#в Скопие #палежа за позиция на автомобили #президент Илияна Йотова #посолство #позиция

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