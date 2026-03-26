Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
Производители: Очаква се сериозно повишение на цената на торовете

От пазара почти са иззети азотните торове, а цената на наличните количества е повишена с 40%

Производителите сигнализират за сериозни проблеми с доставката на торове и рязкото им поскъпват. В това време от бранша се уверяват, че има достатъчно налични количества родно производство и цената им остава най-ниската в Европа.

Заради войната в Близкия изток от пазара почти са изчезнали азотните торове, а наличните количества са скочили с 40%, притеснени със зеленчукопроизводителите.

Иван Кабуров, оранжериен производител: "10 - 15% от колегите се отказват да засаждат тази година заради високите разходи, които са и с несигурността на утрешния ден."

Зърнопроизводителят Ангел Вукодинов твърди, че най-фрапантен е скокът при най-масовия препарат – амониевата силитра.

Ангел Вукодинов, зърнопроизводител: "От завода в понеделник беше 402 евро, без ДДС, без транспорт, във вторник беше 430 евро, в сряда беше 446 евро, а за края на седмицата говорят за 480 евро."

Има сигнали, че вносителите на торове в момента не се продават, защото очакват ново увеличение на цените. До 15% скок се очаква и при българските азотни торове, защото цената на природния газ на световния пазар се е увеличила. Основната суровина на завода в Девня е амоняк, който е негов производит. Той вече е с 20% нагоре.

Красимир Бербенков, изпълнителен директор на "Агрополихим" АД: "Имаме два производителя и сме достатъчно подсигурени с количества, за разлика от други европейски страни и така не очакваме допълнително драстично повишение поне в близкия месец."

Според производителите само за последната година разходите са скочили с около 20%. Заради цената, част от земеделците вече са взели решение да се използват по-малко торове. А резките амплитуди в цените сега влияят и на темпа на производство. Прогнозата е, че препаратите ще се върнат на предишните нива след края на конфликта.

#оранжериен производител #поскъпване на торове #зърнопрозиводители #войната в Близкия изток #производители #новини в Метрото

