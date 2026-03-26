БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и продукти в Солун и в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
У нас
Запази
Слушай новината

Българи изчисляват, че пазарът в Гърция струва с 20 до 30% по-евтино, отколкото у нас. И пътуват до южната ни съседка, за да се снабдят с основни покупки за трапезата.

Наш екип провери дали действително е така.

Колко ни струва пазарската кошница в Солун и колко – в Благоевград?

Екип на БНТ влиза в един от супермаркетите в Солун. В пазарската кошница слагаме продукти от първа необходимост – прясно мляко, сирене фета, яйца, олио, хляб, разтворимо кафе и перилен препарат. Сметката ни е общо 36 евро и 58 цента. Българите, които идват да пазаруват тук изчисляват близо 20% разлика със същите покупки в България.

Весела Багашева: „Ние търсим евтиното, нормално е. Може би качеството е много по-добро и на шоколади, и на хранителни продукти, и на рибите. Всичко е по-високо качество от нашето“.

Иван Гръбчев: „Идват страшно много хора да пазаруват. Основните неща – маслини, от пазара прясна риба. Вода, ако щете. Има доста неща, които са по-евтини, отколкото в България. Мисля, че има разлика около едно 20% да кажем“.

Проверяваме колко ще ни струва същата пазарска кошница в Благоевград. Тук сметката ни излиза 48 евро и 30 цента, или с около 30% повече, отколкото в Гърция. На излизане от супермаркета срещаме Цветан. Казва, че цените в България са много високи за парите, които получава. И разчита на промоциите.

Цветан: „Не можем да изкараме месеца. 580 евро взимам пенсия.

- БНТ: Кое ви е най-скъпо?

- Най-скъпо са млечните продукти. Кашкавал, мляко, сирене, рибата е много скъпа."

Най-голямата разлика в цената на продуктите в България и Гърция е при перилните препарати, морските дарове, зехтина, кафето, макаронените и шоколадовите изделия.

За сравнение: перилен препарат на една и съща марка в една и съща разфасовка в Благоевград ни струва 15 евро и 28 цента. В Солун цената е 9 евро и 95 цента.

Разтворимото кафе в Благоевград е 12 евро и 78 цента. В Солун цената му е двойно по-ниска – 6 евро и 59 цента.

Весела Багашева: "Ние като потребители само можем да кажем, че е много, много скъпо“.

Гергана Стамболиева: "Абсолютно скъпо е. Цените се приравниха. Ако беше 1 лев, сега вече е 1 евро. Всичко е скъпо, а пък заплатите са си същите."

Весела Багашева: „Прясното мляко не може да струва 4 лева литъра. И да са внос. При производители български, които изхвърлят прясно мляко. Неоправдано."

Въпреки че инфлацията се усеща и в южната ни съседка, Иван казва, че там има много добра социална политика, която се грижи за по-бедните. Правителството периодично намалява стойността на някои продукти от първа необходимост и улеснява домакинствата с допълнителни програми.

Иван Гръбчев: „Има постоянно програми, които подпомагат, плащат квартири, плаща се ток, вода, за социално слабите има други сметки за ток с намаления 20-30%."

И не само социални програми и по-ниски цени, но и различните възнаграждения задържат хората в Гърция. От днес минималната работна заплата там е 920 евро, а в България от началото на годината е 620 евро и 20 цента.

#на пазар #цени на храни #Гърция #по-евтино

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ