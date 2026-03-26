Мадуро отново пред американски съд: 92-годишен съдия-ветеран отказа да прекрати делото по искане на защитата

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро застана за втори път пред американското правосъдие след залавянето му от американски командоси на 3 януари. Малко след 4.00 сутринта местно време той и съпругата му Силия Флорес бяха транспортирани с конвой от затвор в Бруклин до съдебната зала в Манхатън. Днешното изслушване е фокусирано предимно върху процедурни въпроси преди гледане на делото по същество. И още нещо любопитно - случаят е поверен на 92-годишен съдия-ветеран в Ню Йорк.

Съдията постави под въпрос решението на американското правителство да не позволи използване на венецуелски държавни средства за заплащане на правната защита на Мадуро, но отказа да прекрати делото на това основание. Защитата настоява, че липсата на средства нарушава правото на адвокат по избор, което е против Шестата поправка.

Адвокат на Мадуро е Бари Полак, представлявал и основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асандж. Полак заяви, че иска да се оттегли от делото, ако съдията не свали обвиненията и официален Каракас не може да плати неговия хонорар. Според обвинението обаче семейство Мадуро има достатъчно средства, за да покрие този разход. Засега не е ясно колко струват услугите на Полак. Пред съда Мадуро беше очакван от отделни две демонстрации на негови привърженици и противници.

ДжейкъбМалдун - жител на Ню Йорк: "Има толкова други неща, за които да харчим пари, вместо за настаняване на хора, които сме отвлекли като военнопленници и да изразходваме средства за война и агресия. Тук съм, за да се изправя срещу това и да поискам отпадане на обвиненията и свобода за Николас Мадуро и Силия Флорес."

Адриана Малве - жителка на Куинс: "Толкова съм ядосана. Тези хора никога не са били във Венецуела. Протестират, защото са платени, днес е работен ден, а излязоха в 8.00 сутринта. Затова сме тук, истинските венецуелци. Да кажем на хората и на света каква е истината в моята страна. Все още имаме диктатура. Все още се стремим към свобода. Затова сме тук."

Мадуро отговаря по четири обвинения, включително наркотероризъм. Съпругата му е обвинена като посредник между наркотрафиканти и венецуелското ръководство. При първото изслушване на 5 януари двамата пледираха "невинен". Оттогава Мадуро е сам в килия, без достъп до интернет и вестници и чете Библията. Твърди, че е действащ президент, похитен от Съединените щати, самоопределя се като "военнопленник".