До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват...
Чете се за: 04:05 мин.
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Чете се за: 02:20 мин.
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Чете се за: 03:45 мин.

Мадуро отново пред американски съд: 92-годишен съдия-ветеран отказа да прекрати делото по искане на защитата

Николас Мадуро твърди, че е действащ президент, похитен от Съединените щати, самоопределя се като "военнопленник"

Мадуро отново пред американски съд: 92-годишен съдия-ветеран отказа да прекрати делото по искане на защитата
Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро застана за втори път пред американското правосъдие след залавянето му от американски командоси на 3 януари. Малко след 4.00 сутринта местно време той и съпругата му Силия Флорес бяха транспортирани с конвой от затвор в Бруклин до съдебната зала в Манхатън. Днешното изслушване е фокусирано предимно върху процедурни въпроси преди гледане на делото по същество. И още нещо любопитно - случаят е поверен на 92-годишен съдия-ветеран в Ню Йорк.

Съдията постави под въпрос решението на американското правителство да не позволи използване на венецуелски държавни средства за заплащане на правната защита на Мадуро, но отказа да прекрати делото на това основание. Защитата настоява, че липсата на средства нарушава правото на адвокат по избор, което е против Шестата поправка.

Адвокат на Мадуро е Бари Полак, представлявал и основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асандж. Полак заяви, че иска да се оттегли от делото, ако съдията не свали обвиненията и официален Каракас не може да плати неговия хонорар. Според обвинението обаче семейство Мадуро има достатъчно средства, за да покрие този разход. Засега не е ясно колко струват услугите на Полак. Пред съда Мадуро беше очакван от отделни две демонстрации на негови привърженици и противници.

ДжейкъбМалдун - жител на Ню Йорк: "Има толкова други неща, за които да харчим пари, вместо за настаняване на хора, които сме отвлекли като военнопленници и да изразходваме средства за война и агресия. Тук съм, за да се изправя срещу това и да поискам отпадане на обвиненията и свобода за Николас Мадуро и Силия Флорес."

Адриана Малве - жителка на Куинс: "Толкова съм ядосана. Тези хора никога не са били във Венецуела. Протестират, защото са платени, днес е работен ден, а излязоха в 8.00 сутринта. Затова сме тук, истинските венецуелци. Да кажем на хората и на света каква е истината в моята страна. Все още имаме диктатура. Все още се стремим към свобода. Затова сме тук."

Мадуро отговаря по четири обвинения, включително наркотероризъм. Съпругата му е обвинена като посредник между наркотрафиканти и венецуелското ръководство. При първото изслушване на 5 януари двамата пледираха "невинен". Оттогава Мадуро е сам в килия, без достъп до интернет и вестници и чете Библията. Твърди, че е действащ президент, похитен от Съединените щати, самоопределя се като "военнопленник".

#американски съд #САЩ #Николас Мадуро #Венецуела

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
4
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
5
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
6
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Латинска Америка

Мадуро се явява в съда: Адвокатът му ще пледира за прекратяване на делото
Мадуро се явява в съда: Адвокатът му ще пледира за прекратяване на делото
Поне един загинал и десетки ранени при катастрофа на военен самолет в Колумбия Поне един загинал и десетки ранени при катастрофа на военен самолет в Колумбия
Чете се за: 00:55 мин.
След срива в електропреносната мрежа: Започна постепенното възстановяване на тока в Куба След срива в електропреносната мрежа: Започна постепенното възстановяване на тока в Куба
12581
Чете се за: 02:32 мин.
Древни ритуали – изгрев на Пирамидата на Слънцето Древни ритуали – изгрев на Пирамидата на Слънцето
Чете се за: 00:25 мин.
Напрежение по оста САЩ – Куба: Готви ли се Хавана за потенциална американска агресия Напрежение по оста САЩ – Куба: Готви ли се Хавана за потенциална американска агресия
7319
Чете се за: 01:32 мин.
Тръмп смята да превземе Куба на фона на петролното ембарго Тръмп смята да превземе Куба на фона на петролното ембарго
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и продукти в Солун и в Благоевград
До 30% по-евтино в Гърция? БНТ сравни колко струват основни храни и...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии Преди вота: Скандални назначения в Секционните избирателни комисии
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР) Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Няма информация за замърсяване на Черно море след дронова атака по...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
