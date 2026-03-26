Проект „Tийноватор“ за млади предприемачи във Велико Търново

Ще ви срещнем с тийнейджъри от Велико Търново, които влизат в света на предприемачите. Те са част от проекта „Tийноватор“, където създават модели за разрешаване на реални ситуации – от защита на криптовалути до използването на изкуствени интелект в училище.

Идеята е учениците да работят по техни бизнес идеи и бизнес проекти, като се разделят на отбори. Първия проект е в света на криптовалутите. В другия отбор работят върху проект, който да улесни административната работа в училище с помощта на изкуствен интелект.

Целта на инициативата е младежите да получат не само професионална, но и лична подкрепа. Най-ценният резултат за младежите не е самия проект, който създават, а увереността, че могат да създават решения.