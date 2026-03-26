Meta и Google ще обжалват съдебното решение, което ги обвинява в създаването на пристрастяващи платформи

Корпорациите Meta и Google обявиха, че ще обжалват съдебно решение, което ги признава за виновни в създаването на пристрастяващи платформи за младите хора.

Meta, собственик на Instagram, Facebook, WhatsApp, както и Google, собственик на YouTube, бяха осъдени по дело на 20-годишно момиче, което твърди, че е станало зависимо от YouTube и Instagram заради пристрастяващия им дизайн, и това е навредило на психичното му здраве.

Съдът присъди обезщетение за претърпени вреди от 3 милиона долара, както и още 3 милиона долара като наказателно обезщетение.

Делото се смята за историческо. То може да повлияе на стотици подобни случай, разглеждани в американските съдилища, както и да принуди компаниите да преосмислят безопасността на платформите.