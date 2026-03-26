Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР)

Нови схеми за изборна търговия. Полицията намери списъци с имена във фризьорски салони и магазини за марково облекло в столичния квартал „Христо Ботев“. Предполага се, че там гласовете се продават срещу прическа или скъпа дреха.

За изборна търговия във „Факултета“ бяха задържани 24 души. Арести за купуване на гласове имаше и в Кърджали и Стражица.

При акцията във „Факултета“ са намерени метамфетамин, марихуана и множество списъци с имена и суми срещу тях.

Главен комисар Любомир Николов – директор на СДВР: „Преобладават суми между 50 и 100 евро, за които се предполага, че евентуално за толкова ще се закупи конкретният глас.“

Полицаите са се натъкнали на списъци с имена и във фирми за бързи кредити. Фиктивен собственик на една от тях е Кирил Кирилов – Японеца.

Главен комисар Любомир Николов – директор на СДВР: „На същия адрес бяха установени много списъци с имена и съответно много суми срещу тях. Открити са и около 6000 евро. Акцията не е насочена специално към Киро Японеца – проверяваме всички знакови лица и по този повод мога да му съобщя да не се чувства специален.“

Той не е задържан. Екип на БНТ отиде и до финансовата къща близо до дома му. Посрещна ги агресивна жена, която се оказа негова съпруга. Тя удари камерата на телевизията.

На място дойде полиция, а жената се заключи във финансовата къща. По-късно от СДВР съобщиха, че е задържана за 24 часа.

Главен комисар Любомир Николов – директор на СДВР: „Предполагаме, че с цел да се избегне предаването на финансови средства се поемат определени ангажименти – тоест да не се заплаща за съответната стока или услуга, която предлага търговският обект.“

При акция в Кърджали е задържан ръководителят на областната пощенска станция и още двама души.

Емил Дечев – министър на вътрешните работи: „Става дума за раздаване на социални помощи с твърдение, че те са осигурени от една от партиите, които участват в изборите.“

Партийни членове и кметът на Кърджали са опитали да влязат в районното управление след ареста на ръководителя на пощенската станция.

Емил Дечев – министър на вътрешните работи: „Били са непоканени, но въпреки това са искали да влязат. Проявили са настойчивост. Наложило се е да има отпор от страна на полицията.“

Отново в Кърджали е задържан мъж, който е предлагал пари срещу вот. В Стражица са задържани трима души за притежание на наркотици, а други десет се издирват за изборна търговия.

Мариян Лонгинов – директор на ОДМВР – Велико Търново: „Част от тях са установени. Има предварителна информация, че очакват да бъдат потърсени. Готови са да приемат парична облага, за да гласуват за определена политическа партия, което ни задължава да предприемем превантивни мерки.“

До тази сутрин сигналите за изборни нарушения са 383. Задържани са 51 души. Образувани са 115 досъдебни производства.