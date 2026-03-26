Розкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР)

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
В столичния квартал „Христо Ботев“ беше разкрита нова схема - гласуване срещу прическа или скъпа дреха

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нови схеми за изборна търговия. Полицията намери списъци с имена във фризьорски салони и магазини за марково облекло в столичния квартал „Христо Ботев“. Предполага се, че там гласовете се продават срещу прическа или скъпа дреха.

За изборна търговия във „Факултета“ бяха задържани 24 души. Арести за купуване на гласове имаше и в Кърджали и Стражица.

При акцията във „Факултета“ са намерени метамфетамин, марихуана и множество списъци с имена и суми срещу тях.

Главен комисар Любомир Николов – директор на СДВР: „Преобладават суми между 50 и 100 евро, за които се предполага, че евентуално за толкова ще се закупи конкретният глас.“

Полицаите са се натъкнали на списъци с имена и във фирми за бързи кредити. Фиктивен собственик на една от тях е Кирил Кирилов – Японеца.

Главен комисар Любомир Николов – директор на СДВР: „На същия адрес бяха установени много списъци с имена и съответно много суми срещу тях. Открити са и около 6000 евро. Акцията не е насочена специално към Киро Японеца – проверяваме всички знакови лица и по този повод мога да му съобщя да не се чувства специален.“

Той не е задържан. Екип на БНТ отиде и до финансовата къща близо до дома му. Посрещна ги агресивна жена, която се оказа негова съпруга. Тя удари камерата на телевизията.

На място дойде полиция, а жената се заключи във финансовата къща. По-късно от СДВР съобщиха, че е задържана за 24 часа.

В столичния квартал „Христо Ботев“ полицията се натъкна на списъци с имена във фризьорски салони и магазини за маркови дрехи.

Главен комисар Любомир Николов – директор на СДВР: „Предполагаме, че с цел да се избегне предаването на финансови средства се поемат определени ангажименти – тоест да не се заплаща за съответната стока или услуга, която предлага търговският обект.“

При акция в Кърджали е задържан ръководителят на областната пощенска станция и още двама души.

Емил Дечев – министър на вътрешните работи: „Става дума за раздаване на социални помощи с твърдение, че те са осигурени от една от партиите, които участват в изборите.“

Партийни членове и кметът на Кърджали са опитали да влязат в районното управление след ареста на ръководителя на пощенската станция.

Емил Дечев – министър на вътрешните работи: „Били са непоканени, но въпреки това са искали да влязат. Проявили са настойчивост. Наложило се е да има отпор от страна на полицията.“

Отново в Кърджали е задържан мъж, който е предлагал пари срещу вот. В Стражица са задържани трима души за притежание на наркотици, а други десет се издирват за изборна търговия.

Мариян Лонгинов – директор на ОДМВР – Велико Търново: „Част от тях са установени. Има предварителна информация, че очакват да бъдат потърсени. Готови са да приемат парична облага, за да гласуват за определена политическа партия, което ни задължава да предприемем превантивни мерки.“

До тази сутрин сигналите за изборни нарушения са 383. Задържани са 51 души. Образувани са 115 досъдебни производства.

#квартал "Христо Ботев" #София #изборна търговия #купен вот #избори

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
3
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
4
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
5
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
6
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
6
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът остави в ареста задържаните за фалшиви евробанкноти
Съдът остави в ареста задържаните за фалшиви евробанкноти
За последното десетилетие България е увеличила двойно разходите си за отбрана, сочат данни на НАТО За последното десетилетие България е увеличила двойно разходите си за отбрана, сочат данни на НАТО
Чете се за: 00:52 мин.
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно възстановяване" НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно възстановяване"
Чете се за: 00:45 мин.
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив
Чете се за: 01:17 мин.
Срещу купения вот - полицейска акция в Стражица Срещу купения вот - полицейска акция в Стражица
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
Тръмп: Иран ни умолява да сключим сделка, Техеран - преговори няма
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР) Акции срещу купения вот в различни части на страната, десетки са задържани (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Могат ли туроператорите да вдигнат цената на вече продаден...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
